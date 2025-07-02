УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12752 відвідувача онлайн
Новини Фото Українці у Польщі
866 9

Чотирьох українців затримали у Польщі: їх підозрюють у викраденні мігрантів з метою викупу. ФОТО

Польські правоохоронці затримали чотирьох громадян України. Їх підозрюють у викраденні й жорстокому побитті африканських мігрантів у Польщі та Латвії з метою вимагання за них викупу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть польські медіа RMF24 та Rzeczpospolita.

Затримані –– четверо громадян України, які перебували в Польщі на законних підставах упродовж п'яти років. Найстаршій жінці 40 років, наймолодшому підозрюваному –– 20 років.

Як зазначається, у місті Люблін в Польщі 14 червня 2025 року двоє голих чоловіків вискочили з кущів. Вони були налякані, дезорієнтовані, сиділи навпочіпки на асфальті, із залишками скотчу на шиях та руках. Виявилося, що це були мігранти з Ефіопії, які втекли від викрадачів, які вимагали викуп від їхніх родин.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Невідомий зривав українські прапори з будинків у польському Кракові

У Польщі затримали українців за підозрою у викраденні мігрантів

Медіа пишуть, що члени банди погрожували, що якщо їхні вимоги не виконають, жертв убʼють, а їхні органи продадуть.

У повідомленнях містилися фотографії оголених, звʼязаних чоловіків та скриншоти розмов російською мовою з вимогами викупу у криптовалюті.

Зловмисники вимагали від родичів викрадених ефіопів значну суму — 30 тисяч токенів Tether (₴1,25 мільйона). Потім вони знизили свою вимогу, оскільки викрадені чоловіки не походили з заможних сімей.

Читайте також: Українців, депортованих з Росії, утримують на кордоні з Грузією у неналежних умовах, - МЗС. ФОТО

У Польщі затримали українців за підозрою у викраденні мігрантів

Як зазначили правоохоронці, підозрювані втекли до Латвії, де викрали трьох громадян Малі. Чоловіків зв'язали й зачинили в багажнику автомобіля. Одного з них прив'язали до дерева і жорстоко побили дерев'яною палицею. Відео з тортурами зловмисники надіслали його родині разом з вимогою викупу.

Польська поліція налагодила співпрацю з латвійськими, литовськими та естонськими органами влади. Особи викрадачів встановлено.

За версією слідства, громадяни України займалися перевезенням нелегальних мігрантів до Західної Європи.

У Польщі затримали українців за підозрою у викраденні мігрантів

Наприкінці червня за участю антитерористичних сил на дорозі поблизу міста Острув-Мазовецький було затримано трьох осіб. Четвертого було затримано в Сквежині.

Зараз троє з чотирьох підозрюваних перебувають під вартою. 

Також читайте: Зеленський подякував Польщі за підтримку України під час головування у Раді ЄС: Це важливо для всієї Європи

Автор: 

викуп (39) мігранти (1132) Польща (8674) викрадення (825) українці (2555)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
контингент єрмака -зєлєнського почав на ніжки ставати вже....
показати весь коментар
02.07.2025 17:54 Відповісти
14 червня 2025 року двоє голих чоловіків вискочили з кущів Джерело: https://censor.net/ua/p3561177
- банани шукали ...?
показати весь коментар
02.07.2025 17:54 Відповісти
Нє, за петросянами скучили.
показати весь коментар
02.07.2025 18:17 Відповісти
Хай їх розстріляють. Або віддадуть тим родичам без свідків....
Біологічне сміття
показати весь коментар
02.07.2025 17:57 Відповісти
показати весь коментар
02.07.2025 18:00 Відповісти
Останнє фото у статті -- готова "заставка" для крутого логівудського "блокбастера".
показати весь коментар
02.07.2025 18:06 Відповісти
🤣
показати весь коментар
02.07.2025 18:16 Відповісти
А викуп хто мав сплатити? Африка чи що? Чи не логічніше було викрадати багатих поляків? Щось воно не клеїться. Може чергові мальчіківтрусіках?
показати весь коментар
02.07.2025 18:19 Відповісти
 
 