Чотирьох українців затримали у Польщі: їх підозрюють у викраденні мігрантів з метою викупу. ФОТО

Польські правоохоронці затримали чотирьох громадян України. Їх підозрюють у викраденні й жорстокому побитті африканських мігрантів у Польщі та Латвії з метою вимагання за них викупу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть польські медіа RMF24 та Rzeczpospolita.

Затримані –– четверо громадян України, які перебували в Польщі на законних підставах упродовж п'яти років. Найстаршій жінці 40 років, наймолодшому підозрюваному –– 20 років.

Як зазначається, у місті Люблін в Польщі 14 червня 2025 року двоє голих чоловіків вискочили з кущів. Вони були налякані, дезорієнтовані, сиділи навпочіпки на асфальті, із залишками скотчу на шиях та руках. Виявилося, що це були мігранти з Ефіопії, які втекли від викрадачів, які вимагали викуп від їхніх родин.

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Медіа пишуть, що члени банди погрожували, що якщо їхні вимоги не виконають, жертв убʼють, а їхні органи продадуть.

У повідомленнях містилися фотографії оголених, звʼязаних чоловіків та скриншоти розмов російською мовою з вимогами викупу у криптовалюті.

Зловмисники вимагали від родичів викрадених ефіопів значну суму — 30 тисяч токенів Tether (₴1,25 мільйона). Потім вони знизили свою вимогу, оскільки викрадені чоловіки не походили з заможних сімей.

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Як зазначили правоохоронці, підозрювані втекли до Латвії, де викрали трьох громадян Малі. Чоловіків зв'язали й зачинили в багажнику автомобіля. Одного з них прив'язали до дерева і жорстоко побили дерев'яною палицею. Відео з тортурами зловмисники надіслали його родині разом з вимогою викупу.

Польська поліція налагодила співпрацю з латвійськими, литовськими та естонськими органами влади. Особи викрадачів встановлено.

За версією слідства, громадяни України займалися перевезенням нелегальних мігрантів до Західної Європи.

Наприкінці червня за участю антитерористичних сил на дорозі поблизу міста Острув-Мазовецький було затримано трьох осіб. Четвертого було затримано в Сквежині.

Зараз троє з чотирьох підозрюваних перебувають під вартою.

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