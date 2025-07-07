Спецпредставницею ЄС з питань українців стала Ілва Йоганссон

Ілву Йоганссон призначили спеціальним представником щодо питань українців на території ЄС.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр — міністр національної єдності Олексій Чернишов, передає Цензор.НЕТ.

"Створення цієї посади — ще один сигнал незмінної солідарності ЄС з українським народом. Роль Спецпредставника полягає у посиленні координації, представленні інтересів українців та впровадженні практичних інструментів підтримки, зокрема розбудові мережі Центрів єдності", - написав Чернишов.

Він нагадав, що пані Йоганссон раніше обіймала посаду Єврокомісарки з питань внутрішніх справ. Та додав, що вона добре знайома з українським контекстом і неодноразово відвідувала Україну від початку повномасштабного вторгнення.

Читайте: Чотирьох українців затримали у Польщі: їх підозрюють у викраденні мігрантів з метою викупу. ФОТО