Спецпредставницею ЄС з питань українців стала Ілва Йоганссон
Ілву Йоганссон призначили спеціальним представником щодо питань українців на території ЄС.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр — міністр національної єдності Олексій Чернишов, передає Цензор.НЕТ.
"Створення цієї посади — ще один сигнал незмінної солідарності ЄС з українським народом. Роль Спецпредставника полягає у посиленні координації, представленні інтересів українців та впровадженні практичних інструментів підтримки, зокрема розбудові мережі Центрів єдності", - написав Чернишов.
Він нагадав, що пані Йоганссон раніше обіймала посаду Єврокомісарки з питань внутрішніх справ. Та додав, що вона добре знайома з українським контекстом і неодноразово відвідувала Україну від початку повномасштабного вторгнення.
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tolik ber
показати весь коментар07.07.2025 22:07 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
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