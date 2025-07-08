ПВО обезвредила 34 вражеских БПЛА из 54, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 8 июля россияне атаковали Украину 4 зенитными управляемыми ракетами С-300/400 из Курской обл. и 54 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Орел - РФ, Гвардейское - ВОТ Крыма.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
По состоянию на 08.00 противовоздушной обороной обезврежено 34 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере и юге страны. 26 - сбиты огневыми средствами поражения, 8 - локально потеряны/подавлены РЭБ.
Зафиксировано попадание ударных БпЛА противника в 5 локациях.
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