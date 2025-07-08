ППО знешкодила 34 ворожі БпЛА з 54, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 8 липня росіяни атакували Україну 4 зенітними керованими ракетами С-300/400 із Курської області та 54 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел – РФ., Гвардійське – ТОТ Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Станом на 08.00 протиповітряною обороною знешкоджено 34 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та півдні країни. 26 - збито вогневими засобами ураження, 8 - локаційно втрачено/подавлено РЕБ.

Зафіксовано влучання ударних БпЛА противника у 5 локаціях.

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