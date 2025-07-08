Враг продолжает накапливать силы для дальнейших атак на Покровском направлении. На Южно-Слобожанском – продолжаются боевые действия, – ОСГВ "Хортица"

Российские захватчики за прошедшие сутки пытались прорвать оборону в районах населенных пунктов Попов Яр, Николаевка, Владимировка и Разино. На Гуляйпольском направлении противник, не считаясь с потерями, пытается развить наступление.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОСГВ "Хортица".

На Южно-Слобожанском направлении в течение минувших суток враг атаковал наши позиции в районе Волчанска, Зеленого. Пытается инфильтрировать личный состав штурмовых групп в направлении Дегтярного. Продолжаются мероприятия по выявлению, локализации и уничтожению вражеских штурмовых групп.



На Купянском направлении штурмовые группы противника безуспешно вели наступление на наши укрепления неподалеку Лозовой Второй, Нововасильевки и Голубовки.



На Лиманском направлении украинские воины отбили атаки захватчиков у Нового Мира, Зеленой Долины, Карповки, Торского и в Серебрянском лесничестве.

На Краматорском и Торецком направлениях штурмовые действия россиян были направлены на наши позиции неподалеку Маркового, Белой Горы, Плещеевки и в Торецке. Наши воины держат оборону, уничтожая превосходящие силы врага.

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На Покровском направлении противник пытался реализовать численное преимущество и прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Попов Яр, Николаевка, Владимировка и Разино. Также наши воины отражали атаки неподалеку Миролюбовки, Николаевки, Новоэкономичного, Лысовки, Удачного, Муравки, Молодецкого, Алексеевки и Дачного. Враг продолжает накапливать силы для дальнейших атак. Силы обороны сдерживают натиск, уничтожая превосходящие силы противника.

На Новопавловском направлении оккупанты сосредоточили атакующие усилия в районе Мирного, Богатыря, Воскресенки, Свободного Поля,

Новоселки и Шевченко, а на Гуляйпольском направлении - неподалеку Малиновки. Продолжаются тяжелые бои, противник, не считаясь с потерями, пытается развить наступление.

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