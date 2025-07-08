Ворог продовжує накопичувати сили для подальших атак на Покровському напрямку. На Південно-Слобожанському - тривають бойові дії, - ОСУВ "Хортиця"

Російські загарбники минулої доби намагалися прорвати оборону в районах населених пунктів Попів Яр, Миколаївка, Володимирівка та Разіне. На Гуляйпільському напрямку противник, не рахуючись з втратами, намагається розвинути наступ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОСУВ "Хортиця".

На Південно-Слобожанському напрямку протягом минулої доби ворог атакував наші позиції в районі Вовчанська, Зеленого. Намагається інфільтрувати особовий склад штурмових груп в напрямку Дегтярного. Тривають заходи з виявлення, локалізації та знищення ворожих штурмових груп.



На Куп’янському напрямку штурмові групи противника безуспішно вели наступ на наші укріплення неподалік Лозової Другої, Нововасилівки та Голубівки.



На Лиманському напрямку українські воїни відбили атаки загарбників біля Нового Миру, Зеленої Долини, Карпівки, Торського та у Серебрянському лісництві.

На Краматорському та Торецькому напрямках штурмові дії росіян були спрямовані на наші позиції неподалік Маркового, Білої Гори, Плещіївки та у Торецьку. Наші воїни тримають оборону, знищуючи переважаючі сили ворога.

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На Покровському напрямку противник, намагався реалізувати чисельну перевагу та прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Попів Яр, Миколаївка, Володимирівка та Разіне. Також наші воїни відбивали атаки неподалік Миролюбівки, Миколаївки, Новоекономічного, Лисівки, Удачного, Муравки, Молодецького, Олексіївки та Дачного. Ворог продовжує накопичувати сили для подальших атак. Сили оборони стримують натиск, знищуючи переважаючі сили противника.

На Новопавлівському напрямку окупанти зосередили атакувальні зусилля в районі Мирного, Багатиря, Воскресенки, Вільного Поля,

Новосілки та Шевченка, а на Гуляйпільському напрямку – неподалік Малинівки. Тривають важкі бої, противник, не рахуючись з втратами, намагається розвинути наступ.

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