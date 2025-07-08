У России есть несколько тактических успехов, но их продвижение стоит больших жертв и потерь, - Павел

Президент Чехии Петр Павел дал свою оценку утверждений, что Россия по состоянию дел на фронте побеждает в войне.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью BBC.

"На российское утверждение я сказал бы, что победа имеет другой вид. Россия имеет несколько тактических успехов. Им удалось завладеть некоторыми частями украинской территории, но их продвижение стоит больших жертв и потерь. Я думаю, это очень, очень высокая цена за захват земель.

Он продолжил, что пока украинские защитники успешно держат фронт, в том числе на сложных участках, и при этом наносят противнику огромные потери.

"Если война будет продолжаться в таком же духе, она будет длиться годами. Такое положение дел неприемлемо для всех", - отметил Павел.

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