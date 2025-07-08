У России есть несколько тактических успехов, но их продвижение стоит больших жертв и потерь, - Павел
Президент Чехии Петр Павел дал свою оценку утверждений, что Россия по состоянию дел на фронте побеждает в войне.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью BBC.
"На российское утверждение я сказал бы, что победа имеет другой вид. Россия имеет несколько тактических успехов. Им удалось завладеть некоторыми частями украинской территории, но их продвижение стоит больших жертв и потерь. Я думаю, это очень, очень высокая цена за захват земель.
Он продолжил, что пока украинские защитники успешно держат фронт, в том числе на сложных участках, и при этом наносят противнику огромные потери.
"Если война будет продолжаться в таком же духе, она будет длиться годами. Такое положение дел неприемлемо для всех", - отметил Павел.
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бо, звісно, гниди ждуни і все таке, але!
але, отримати в тилу, ворожого до тебе аборигена, таке ще свято.....
Коли знайомі іржали з новин з Донецька в 2022 році, мовляв, у них там людей на вулиці зупиняють, військово-облікові документи перевіряють... Я всім казав - чого смієтеся? У нас таке саме буде скоро - це довна війна, а русня вчиться. Так мене ледь не в зрадники записали друзі. Ще легендарний генерал Кривонос каже - сама велика помилка це недооцінити ворога... А ми гигикали з Арєстовічем "двє-трі нєдєлі", потім були зачаровані відосиками Жданова та Світана. Можливо Жданов гарний фахівець і гарна людина (скоріше за все так), але він відстав - він дає оцінку минулій війні, бо ******* технологічну він не бачив... Ех... Що тут вже казати...
от скажи мені чесно, як генерал генералу!
то, який же це успіх, як що вартує великих жертв і втрат?