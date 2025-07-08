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Новости Агрессия России против Украины
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У России есть несколько тактических успехов, но их продвижение стоит больших жертв и потерь, - Павел

Петр Павел о войне в Украине

Президент Чехии Петр Павел дал свою оценку утверждений, что Россия по состоянию дел на фронте побеждает в войне.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью BBC.

"На российское утверждение я сказал бы, что победа имеет другой вид. Россия имеет несколько тактических успехов. Им удалось завладеть некоторыми частями украинской территории, но их продвижение стоит больших жертв и потерь. Я думаю, это очень, очень высокая цена за захват земель.

Он продолжил, что пока украинские защитники успешно держат фронт, в том числе на сложных участках, и при этом наносят противнику огромные потери.

"Если война будет продолжаться в таком же духе, она будет длиться годами. Такое положение дел неприемлемо для всех", - отметил Павел.

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Автор: 

Павел Петр (142) война в Украине (5102)


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Топ комментарии
+4
У 2022-2023-му окопи були заповнені і були черги до ТЦК. Що ж не перемогли то?
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08.07.2025 09:50 Ответить
+3
Вони захопили не тільки землі, а і населення, котре на них залишилось. Якщо порахувати втрати/здобутки в людях, то вони навіть у великому плюсі.
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08.07.2025 09:49 Ответить
+2
Всі чомусь про це забувають. Депортація дітей ще тощо. Вони компенсували собі майже всі втрати, а на війні згноїли ублюдочну частину свого населення. Саму ублюдочну, бо вони там майже всі ублюдки. А ми, нажаль, втратили найкращих людей... Люди потрібні, звісно, бо дрони будують і дронами керують люди, але так - це технологічна війна...

Коли знайомі іржали з новин з Донецька в 2022 році, мовляв, у них там людей на вулиці зупиняють, військово-облікові документи перевіряють... Я всім казав - чого смієтеся? У нас таке саме буде скоро - це довна війна, а русня вчиться. Так мене ледь не в зрадники записали друзі. Ще легендарний генерал Кривонос каже - сама велика помилка це недооцінити ворога... А ми гигикали з Арєстовічем "двє-трі нєдєлі", потім були зачаровані відосиками Жданова та Світана. Можливо Жданов гарний фахівець і гарна людина (скоріше за все так), але він відстав - він дає оцінку минулій війні, бо ******* технологічну він не бачив... Ех... Що тут вже казати...
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08.07.2025 10:03 Ответить
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Кацапам пох на втрати - коли це їх зупиняло - при взятті Берліна СРСР втратила 600 тис солдат
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08.07.2025 09:44 Ответить
росія має успіх тільки через те що українська влада відмовляється проводити справжню мобілізацію всіх верств населення! Досі купа ухилянтів в тилу, досі молодь не воює, досі жінки не мобілізовані на посади економістів, бухгалтерів, діловодів, медиків та ін. А в результаті в окопах нікого немає і русня просто заходить в пусі окопи!
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08.07.2025 09:45 Ответить
Повністю згоден
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08.07.2025 09:47 Ответить
У 2022-2023-му окопи були заповнені і були черги до ТЦК. Що ж не перемогли то?
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08.07.2025 09:50 Ответить
Перемагали і тоді, але не було артилерії, танків, бронемашин, дронів і русня створювала перевагу на полі бою і відтискала наші підрозділи з лінії оборони. Сьогодні так само русня великою кількістю дронів створює собі перевагу на полі бою і знову відтискає наші війська з лінії оборони. Ми досі не можемо переломити ситуацію - створити довготривалу перевагу на полі бою! Наші партнери не дають нам достатньо західної зброї щоб ми отримали перевагу над ворогом, а наша влада неспроможна організувати виробництво достатньої кількості навіть дронів, щоб ми отримали перевагу!
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08.07.2025 10:08 Ответить
Так а де тут про мобілізацію, про котру ви так кричите? Типу наповнимо окопи і росіяни відразу перестануть просуватись? Чи може дружніми колонами підуть в бік боліт?
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08.07.2025 10:18 Ответить
Сьогодні, за умови відсутності переваги на полі бою, нам потрібно більше піхоти, щоб втримувати лінію фронту. Що тут може бути незрозумілого?
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08.07.2025 10:24 Ответить
Це "сьогодні" йде вже четвертий рік. Затикання дир піхотою при очевидній відсутності паритету по її кількості з ворогом призведе лише до одного. Але хто ж так далеко думає. Нам би день прожити та ніч протриматись, так? І при цьому головне не забувати трубити про розпад росії і репарації.
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08.07.2025 10:27 Ответить
Немає альтернативі піхоті в окопі. Ворога хтось має стримувати фізично, власними руками. Є перевага на полі бою чи немає, але нам потрібно оборонятись в будь якому випадку і чим менше піхоти в окопах тим більше втрачених позицій і населених пунктів.
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08.07.2025 10:40 Ответить
А отже = воювати м'ясом.
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08.07.2025 11:15 Ответить
Чекали кальвадосів
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08.07.2025 11:13 Ответить
Ху...ло даже радіє втратам, чем більше втрат, тем дешевші білети на концерт кабздону
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08.07.2025 09:46 Ответить
Вони захопили не тільки землі, а і населення, котре на них залишилось. Якщо порахувати втрати/здобутки в людях, то вони навіть у великому плюсі.
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08.07.2025 09:49 Ответить
не зовсім так.
бо, звісно, гниди ждуни і все таке, але!
але, отримати в тилу, ворожого до тебе аборигена, таке ще свято.....
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08.07.2025 09:59 Ответить
Аборигенів бегемотів😁😁
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08.07.2025 11:14 Ответить
Всі чомусь про це забувають. Депортація дітей ще тощо. Вони компенсували собі майже всі втрати, а на війні згноїли ублюдочну частину свого населення. Саму ублюдочну, бо вони там майже всі ублюдки. А ми, нажаль, втратили найкращих людей... Люди потрібні, звісно, бо дрони будують і дронами керують люди, але так - це технологічна війна...

Коли знайомі іржали з новин з Донецька в 2022 році, мовляв, у них там людей на вулиці зупиняють, військово-облікові документи перевіряють... Я всім казав - чого смієтеся? У нас таке саме буде скоро - це довна війна, а русня вчиться. Так мене ледь не в зрадники записали друзі. Ще легендарний генерал Кривонос каже - сама велика помилка це недооцінити ворога... А ми гигикали з Арєстовічем "двє-трі нєдєлі", потім були зачаровані відосиками Жданова та Світана. Можливо Жданов гарний фахівець і гарна людина (скоріше за все так), але він відстав - він дає оцінку минулій війні, бо ******* технологічну він не бачив... Ех... Що тут вже казати...
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08.07.2025 10:03 Ответить
Вони б не просувалися, якби захисники не мали втрат.
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08.07.2025 09:53 Ответить
паша!
от скажи мені чесно, як генерал генералу!
то, який же це успіх, як що вартує великих жертв і втрат?
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08.07.2025 09:57 Ответить
Генерал, свинособакам пох їх втрати. Так було, так є, так буде покі вони існують.
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08.07.2025 10:07 Ответить
 
 