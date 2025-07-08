Росія має кілька тактичних успіхів, але їхнє просування вартує великих жертв і втрат, - Павел
Президент Чехії Петр Павел дав свою оцінку тверджень, що Росія за станом справ на фронті перемагає у війні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю BBC.
"На російське твердження я сказав би, що перемога має інший вигляд. Росія має кілька тактичних успіхів. Їм вдалося заволодіти деякими частинами української території, але їхнє просування вартує великих жертв і втрат. Я думаю, це дуже, дуже висока ціна за захоплення земель.
Він продовжив, що поки українські захисники успішно тримають фронт, зокрема на складних ділянках, і при цьому завдають противнику величезних втрат.
"Якщо війна триватиме в такому ж дусі, вона триватиме роками. Такий стан справ є неприйнятним для всіх", – зазначив Павел.
Топ коментарі
+4 Calvados
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+2 Antiterror 128
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бо, звісно, гниди ждуни і все таке, але!
але, отримати в тилу, ворожого до тебе аборигена, таке ще свято.....
Коли знайомі іржали з новин з Донецька в 2022 році, мовляв, у них там людей на вулиці зупиняють, військово-облікові документи перевіряють... Я всім казав - чого смієтеся? У нас таке саме буде скоро - це довна війна, а русня вчиться. Так мене ледь не в зрадники записали друзі. Ще легендарний генерал Кривонос каже - сама велика помилка це недооцінити ворога... А ми гигикали з Арєстовічем "двє-трі нєдєлі", потім були зачаровані відосиками Жданова та Світана. Можливо Жданов гарний фахівець і гарна людина (скоріше за все так), але він відстав - він дає оцінку минулій війні, бо ******* технологічну він не бачив... Ех... Що тут вже казати...
от скажи мені чесно, як генерал генералу!
то, який же це успіх, як що вартує великих жертв і втрат?