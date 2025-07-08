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Новини Агресія Росії проти України
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Росія має кілька тактичних успіхів, але їхнє просування вартує великих жертв і втрат, - Павел

Петр Павел про війну в Україні

Президент Чехії Петр Павел дав свою оцінку тверджень, що Росія за станом справ на фронті перемагає у війні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю BBC.

"На російське твердження я сказав би, що перемога має інший вигляд. Росія має кілька тактичних успіхів. Їм вдалося заволодіти деякими частинами української території, але їхнє просування вартує великих жертв і втрат. Я думаю, це дуже, дуже висока ціна за захоплення земель.

Він продовжив, що поки українські захисники успішно тримають фронт, зокрема на складних ділянках, і при цьому завдають противнику величезних втрат.

"Якщо війна триватиме в такому ж дусі, вона триватиме роками. Такий стан справ є неприйнятним для всіх", – зазначив Павел.

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Автор: 

Павел Петр (173) війна в Україні (5140)


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Топ коментарі
+4
У 2022-2023-му окопи були заповнені і були черги до ТЦК. Що ж не перемогли то?
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08.07.2025 09:50 Відповісти
+3
Вони захопили не тільки землі, а і населення, котре на них залишилось. Якщо порахувати втрати/здобутки в людях, то вони навіть у великому плюсі.
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08.07.2025 09:49 Відповісти
+2
Всі чомусь про це забувають. Депортація дітей ще тощо. Вони компенсували собі майже всі втрати, а на війні згноїли ублюдочну частину свого населення. Саму ублюдочну, бо вони там майже всі ублюдки. А ми, нажаль, втратили найкращих людей... Люди потрібні, звісно, бо дрони будують і дронами керують люди, але так - це технологічна війна...

Коли знайомі іржали з новин з Донецька в 2022 році, мовляв, у них там людей на вулиці зупиняють, військово-облікові документи перевіряють... Я всім казав - чого смієтеся? У нас таке саме буде скоро - це довна війна, а русня вчиться. Так мене ледь не в зрадники записали друзі. Ще легендарний генерал Кривонос каже - сама велика помилка це недооцінити ворога... А ми гигикали з Арєстовічем "двє-трі нєдєлі", потім були зачаровані відосиками Жданова та Світана. Можливо Жданов гарний фахівець і гарна людина (скоріше за все так), але він відстав - він дає оцінку минулій війні, бо ******* технологічну він не бачив... Ех... Що тут вже казати...
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08.07.2025 10:03 Відповісти
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Кацапам пох на втрати - коли це їх зупиняло - при взятті Берліна СРСР втратила 600 тис солдат
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08.07.2025 09:44 Відповісти
росія має успіх тільки через те що українська влада відмовляється проводити справжню мобілізацію всіх верств населення! Досі купа ухилянтів в тилу, досі молодь не воює, досі жінки не мобілізовані на посади економістів, бухгалтерів, діловодів, медиків та ін. А в результаті в окопах нікого немає і русня просто заходить в пусі окопи!
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08.07.2025 09:45 Відповісти
Повністю згоден
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08.07.2025 09:47 Відповісти
У 2022-2023-му окопи були заповнені і були черги до ТЦК. Що ж не перемогли то?
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08.07.2025 09:50 Відповісти
Перемагали і тоді, але не було артилерії, танків, бронемашин, дронів і русня створювала перевагу на полі бою і відтискала наші підрозділи з лінії оборони. Сьогодні так само русня великою кількістю дронів створює собі перевагу на полі бою і знову відтискає наші війська з лінії оборони. Ми досі не можемо переломити ситуацію - створити довготривалу перевагу на полі бою! Наші партнери не дають нам достатньо західної зброї щоб ми отримали перевагу над ворогом, а наша влада неспроможна організувати виробництво достатньої кількості навіть дронів, щоб ми отримали перевагу!
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08.07.2025 10:08 Відповісти
Так а де тут про мобілізацію, про котру ви так кричите? Типу наповнимо окопи і росіяни відразу перестануть просуватись? Чи може дружніми колонами підуть в бік боліт?
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08.07.2025 10:18 Відповісти
Сьогодні, за умови відсутності переваги на полі бою, нам потрібно більше піхоти, щоб втримувати лінію фронту. Що тут може бути незрозумілого?
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08.07.2025 10:24 Відповісти
Це "сьогодні" йде вже четвертий рік. Затикання дир піхотою при очевидній відсутності паритету по її кількості з ворогом призведе лише до одного. Але хто ж так далеко думає. Нам би день прожити та ніч протриматись, так? І при цьому головне не забувати трубити про розпад росії і репарації.
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08.07.2025 10:27 Відповісти
Немає альтернативі піхоті в окопі. Ворога хтось має стримувати фізично, власними руками. Є перевага на полі бою чи немає, але нам потрібно оборонятись в будь якому випадку і чим менше піхоти в окопах тим більше втрачених позицій і населених пунктів.
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08.07.2025 10:40 Відповісти
А отже = воювати м'ясом.
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08.07.2025 11:15 Відповісти
Чекали кальвадосів
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08.07.2025 11:13 Відповісти
Ху...ло даже радіє втратам, чем більше втрат, тем дешевші білети на концерт кабздону
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08.07.2025 09:46 Відповісти
Вони захопили не тільки землі, а і населення, котре на них залишилось. Якщо порахувати втрати/здобутки в людях, то вони навіть у великому плюсі.
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08.07.2025 09:49 Відповісти
не зовсім так.
бо, звісно, гниди ждуни і все таке, але!
але, отримати в тилу, ворожого до тебе аборигена, таке ще свято.....
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08.07.2025 09:59 Відповісти
Аборигенів бегемотів😁😁
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08.07.2025 11:14 Відповісти
Всі чомусь про це забувають. Депортація дітей ще тощо. Вони компенсували собі майже всі втрати, а на війні згноїли ублюдочну частину свого населення. Саму ублюдочну, бо вони там майже всі ублюдки. А ми, нажаль, втратили найкращих людей... Люди потрібні, звісно, бо дрони будують і дронами керують люди, але так - це технологічна війна...

Коли знайомі іржали з новин з Донецька в 2022 році, мовляв, у них там людей на вулиці зупиняють, військово-облікові документи перевіряють... Я всім казав - чого смієтеся? У нас таке саме буде скоро - це довна війна, а русня вчиться. Так мене ледь не в зрадники записали друзі. Ще легендарний генерал Кривонос каже - сама велика помилка це недооцінити ворога... А ми гигикали з Арєстовічем "двє-трі нєдєлі", потім були зачаровані відосиками Жданова та Світана. Можливо Жданов гарний фахівець і гарна людина (скоріше за все так), але він відстав - він дає оцінку минулій війні, бо ******* технологічну він не бачив... Ех... Що тут вже казати...
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08.07.2025 10:03 Відповісти
Вони б не просувалися, якби захисники не мали втрат.
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08.07.2025 09:53 Відповісти
паша!
от скажи мені чесно, як генерал генералу!
то, який же це успіх, як що вартує великих жертв і втрат?
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08.07.2025 09:57 Відповісти
Генерал, свинособакам пох їх втрати. Так було, так є, так буде покі вони існують.
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08.07.2025 10:07 Відповісти
 
 