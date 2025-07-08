Росія має кілька тактичних успіхів, але їхнє просування вартує великих жертв і втрат, - Павел

Президент Чехії Петр Павел дав свою оцінку тверджень, що Росія за станом справ на фронті перемагає у війні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю BBC.

"На російське твердження я сказав би, що перемога має інший вигляд. Росія має кілька тактичних успіхів. Їм вдалося заволодіти деякими частинами української території, але їхнє просування вартує великих жертв і втрат. Я думаю, це дуже, дуже висока ціна за захоплення земель.

Він продовжив, що поки українські захисники успішно тримають фронт, зокрема на складних ділянках, і при цьому завдають противнику величезних втрат.

"Якщо війна триватиме в такому ж дусі, вона триватиме роками. Такий стан справ є неприйнятним для всіх", – зазначив Павел.

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