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Новости Атаки дронов в Херсоне
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Дрон РФ сбросил взрывчатку на гражданский автомобиль в Херсоне: погиб водитель

Российский дрон атаковал гражданский автомобиль

8 июля около пяти утра во временно оккупированном Херсоне российские военные сбросили взрывное устройство с дрона на гражданский автомобиль, в результате чего погиб 66-летний мужчина.

Об этом сообщает Херсонская окружная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины - нарушение законов и обычаев войны, повлекшее смерть человека.

Взрыв произошел в момент, когда водитель находился в салоне машины. В результате попадания снаряда он погиб на месте. Прокуратура и следственные органы документируют обстоятельства преступления и продолжают фиксацию военных преступлений, совершенных военнослужащими вооруженных сил РФ на оккупированных территориях.

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Херсон (2940) дроны (4261) Херсонская область (4992) Херсонский район (421)


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А звідки це відомо?
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08.07.2025 11:08 Ответить
Висмоктує з чійогось "пальця"
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08.07.2025 11:11 Ответить
А ти хочеш цим людям квартиру свою здати?? Чи може безкоштовно приймеш??
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08.07.2025 11:12 Ответить
Igor Liashenko #598365 дати б тобі в рило за такі слова.. Та Заратустра не дозволяє
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08.07.2025 11:14 Ответить
"тимчасово окупованому Херсоні" це ж як?
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08.07.2025 11:09 Ответить
До речі, так. Шо це "тимчасово окупований"???
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08.07.2025 11:13 Ответить
Це наслідки навчання у пту.
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08.07.2025 12:08 Ответить
Цензор ви там вже геть з глузду... Написали б ще тимчасово звiльнений.
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08.07.2025 12:14 Ответить
 
 