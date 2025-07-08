Дрон РФ сбросил взрывчатку на гражданский автомобиль в Херсоне: погиб водитель
8 июля около пяти утра во временно оккупированном Херсоне российские военные сбросили взрывное устройство с дрона на гражданский автомобиль, в результате чего погиб 66-летний мужчина.
Об этом сообщает Херсонская окружная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.
По данному факту начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины - нарушение законов и обычаев войны, повлекшее смерть человека.
Взрыв произошел в момент, когда водитель находился в салоне машины. В результате попадания снаряда он погиб на месте. Прокуратура и следственные органы документируют обстоятельства преступления и продолжают фиксацию военных преступлений, совершенных военнослужащими вооруженных сил РФ на оккупированных территориях.
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віктор федорович #394174
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антон старобуб
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