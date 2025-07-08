Дрон РФ скинув вибухівку на цивільне авто у Херсоні: загинув водій

8 липня близько п’ятої ранку в тимчасово окупованому Херсоні російські військові скинули вибуховий пристрій з дрона на цивільний автомобіль, унаслідок чого загинув 66-річний чоловік.

Про це повідомляє Херсонська окружна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

За цим фактом розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України - порушення законів та звичаїв війни, що спричинило смерть людини.

Вибух стався у момент, коли водій перебував у салоні машини. Унаслідок влучання снаряда він загинув на місці. Прокуратура та слідчі органи документують обставини злочину та продовжують фіксацію воєнних злочинів, скоєних військовослужбовцями збройних сил РФ на окупованих територіях.

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