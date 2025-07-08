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Новини Атаки дронів у Херсоні
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Дрон РФ скинув вибухівку на цивільне авто у Херсоні: загинув водій

Російський дрон атакував цивільне авто

8 липня близько п’ятої ранку в тимчасово окупованому Херсоні російські військові скинули вибуховий пристрій з дрона на цивільний автомобіль, унаслідок чого загинув 66-річний чоловік.

Про це повідомляє Херсонська окружна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

За цим фактом розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України - порушення законів та звичаїв війни, що спричинило смерть людини.

Вибух стався у момент, коли водій перебував у салоні машини. Унаслідок влучання снаряда він загинув на місці. Прокуратура та слідчі органи документують обставини злочину та продовжують фіксацію воєнних злочинів, скоєних військовослужбовцями збройних сил РФ на окупованих територіях.

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Автор: 

Херсон (3486) дрони (5074) Херсонська область (5978) Херсонський район (429)


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А звідки це відомо?
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08.07.2025 11:08 Відповісти
Висмоктує з чійогось "пальця"
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08.07.2025 11:11 Відповісти
А ти хочеш цим людям квартиру свою здати?? Чи може безкоштовно приймеш??
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08.07.2025 11:12 Відповісти
Igor Liashenko #598365 дати б тобі в рило за такі слова.. Та Заратустра не дозволяє
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08.07.2025 11:14 Відповісти
"тимчасово окупованому Херсоні" це ж як?
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08.07.2025 11:09 Відповісти
До речі, так. Шо це "тимчасово окупований"???
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08.07.2025 11:13 Відповісти
 
 