ЕС будет и дальше использовать замороженные активы РФ для финансирования Украины, - Домбровскис

В Европейском союзе сейчас рассматривают замороженные российские активы как источник финансирования будущих потребностей Украины. Впрочем, предложения от украинской стороны еще на этапе раннего рассмотрения.

Об этом заявил журналистам еврокомиссар по вопросам экономики и производительности Валдис Домбровскис перед началом заседания Совета ЕС по экономическим и финансовым вопросам в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам еврокомиссара, министры экономики и финансов рассматривают различные варианты механизмов дальнейшей поддержки Украины, в частности за счет средств, полученных из замороженных российских активов по примеру программы займов под эгидой Группы семи.

Также рассматриваются некоторые предложения от украинской стороны, однако их изучение еще на ранней стадии, отметил Домбровскис.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сибига: Российские активы должны полностью пойти на оборону и восстановление Украины

"Важно подчеркнуть, что нам нужно все больше рассматривать льготное финансирование, поскольку Украина уже достигает определенных границ по ее устойчивости. Поэтому важно, чтобы любое кредитование, которое мы собираемся предоставить на 2026 год, происходило на льготных условиях. Уже довольно скоро нам надо будет стать более конкретными и решить, на каких вариантах мы сосредоточимся после этих обсуждений, учитывая отзывы от государств-членов ЕС", - заявил еврокомиссар.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что за счет замороженных активов РФ Украина получит 350 ракет британского производства для усиления ПВО.