ЄС і далі використовуватиме заморожені активи РФ для фінансування України, - Домбровскіс

У Європейському союзі наразі розглядають заморожені російські активи як джерело фінансування майбутніх потреб України. Втім, пропозиції від української сторони ще на етапі раннього розгляду.

Про це заявив журналістам єврокомісар з питань економіки та продуктивності Валдіс Домбровскіс перед початком засідання Ради ЄС з економічних і фінансових питань у Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами єврокомісара, міністри економіки та фінансів розглядають різні варіанти механізмів подальшої підтримки України, зокрема за рахунок коштів, отриманих з заморожених російських активів за прикладом програми позик під егідою Групи семи.

Також розглядаються деякі пропозиції від української сторони, проте їх вивчення ще на ранній стадії, зазначив Домбровскіс.

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"Важливо підкреслити, що нам потрібно все більше розглядати пільгове фінансування, оскільки Україна вже досягає певних меж щодо її сталості. Тож важливо, щоб будь-яке кредитування, яке ми збираємося надати на 2026 рік, відбувалося на пільгових умовах. Вже досить скоро нам треба буде стати більш конкретними та вирішити, на яких варіантах ми зосередимося після цих обговорень, враховуючи відгуки від держав-членів ЄС", - заявив єврокомісар.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що за рахунок заморожених активів РФ Україна отримає 350 ракет британського виробництва для посилення ППО