США начинают торговую войну против стран БРИКС, которая может обернуться против самих американцев, - The Telegraph

Президент Дональд Трамп заявил, что любая страна, которая присоединится к антиамериканской политике группы стран БРИКС, будет обложена дополнительным 10-процентным тарифом. Однако последствия для торговой политики и глобального влияния США могут быть очень серьезными, и совсем не в том позитивном свете, который видит Трамп.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Telegraph.

Издание отмечает, что новые пошлины на страны БРИКС и их партнеров не нанесут серьезного удара по экономикам России и Ирана. К тому же обострение торгового напряжения между США и Китаем выгодно России, поскольку она может легко заменить американские поставки нефти, сжиженного газа и угля в Китай. Поскольку объемы торговли между Россией и Китаем достигли $244,8 млрд, а между Россией и Индией - $70,6 млрд, российская экономика может полагаться на торговлю внутри БРИКС для преодоления разрывов в цепочках поставок.

Более высокие цены на товары, поставляемые членами и партнерами БРИКС, только ускорит достижение Россией внутренних производственных целей. Владимир Путин призвал уменьшить долю импорта в ВВП страны до 17% к 2030 году, и повышение стоимости импортной продукции даст преимущество отечественным производителям промышленных товаров.

"Хотя возмущение Трампа по БРИКС частично связано с поддержкой Ирана в противостоянии с американскими и израильскими ударами, новые пошлины будут иметь незначительное влияние на экономику Ирана. Более того, это может стимулировать Россию и Китай к еще более тесному экономическому сотрудничеству с Тегераном и придать новый импульс соглашению Индии от мая 2024 года по управлению иранским портом Чабахар", - говорится в материале.

The Telegraph отмечает, что импульсивное введение тарифов против членов и партнеров БРИКС также сведет на нет положительные шаги на пути к деэскалации торговой напряженности между США и Китаем. В результате договоренностей в Лондоне и Женеве Вашингтон согласился смягчить экспортные ограничения на авиадвигатели, программное обеспечение для проектирования полупроводников и этан, а Пекин - ослабить нетарифные барьеры на поставки редкоземельных металлов.

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Новые пошлины могут сорвать дальнейшие переговоры и снова спровоцировать перебои в промышленных цепочках поставок, которые удалось частично устранить благодаря длительным переговорам. Кроме разрушения двусторонних торговых связей с ключевыми партнерами, новые пошлины наносят еще больший ущерб международному имиджу США.

"Вместо демонстрации силы, которая должна была бы утвердить гегемонию США в противостоянии с Китаем, пошлины Трампа могут стать неожиданным подарком Пекину. Торговая война США против стран БРИКС имеет логическую основу, учитывая раздражение Вашингтона их антизападной политикой. Но если действовать под влиянием эмоций и вводить пошлины без расчета, это может нанести Америке больше вреда, чем пользы", - заключает издание.