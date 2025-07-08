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Новини Тарифи Трампа
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США починають торговельну війну проти країн БРІКС, яка може обернутися проти самих американців, - The Telegraph

Президент США Дональд Трамп

Президент Дональд Трамп заявив, що будь-яка країна, яка приєднається до антиамериканської політики групи країн БРІКС, буде обкладена додатковим 10-відсотковим тарифом. Проте наслідки для торговельної політики та глобального впливу США можуть бути дуже серйозними, і зовсім не в тому позитивному світлі, яке бачить Трамп.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Telegraph.

Видання зазначає, що нові мита на країни БРІКС та їхніх партнерів не завдадуть серйозного удару по економіках Росії та Ірану. До того, ж загострення торговельної напруги між США та Китаєм вигідне Росії, оскільки вона може легко замінити американські поставки нафти, зрідженого газу та вугілля до Китаю. Оскільки обсяги торгівлі між Росією та Китаєм досягли $244,8 млрд, а між Росією та Індією - $70,6 млрд, російська економіка може покладатися на торгівлю всередині БРІКС для подолання розривів у ланцюгах постачання.

Вищі ціни на товари, що постачаються членами та партнерами БРІКС, лише пришвидшить досягнення Росією внутрішніх виробничих цілей. Володимир Путін закликав зменшити частку імпорту у ВВП країни до 17% до 2030 року, і підвищення вартості імпортної продукції надасть перевагу вітчизняним виробникам промислових товарів.

"Хоча обурення Трампа щодо БРІКС частково пов’язане з підтримкою Ірану у протистоянні з американськими та ізраїльськими ударами, нові мита матимуть незначний вплив на економіку Ірану. Ба більше, це може стимулювати Росію та Китай до ще тіснішої економічної співпраці з Тегераном і надати нового імпульсу угоді Індії від травня 2024 року щодо управління іранським портом Чабахар", - йдеться в матеріалі.

The Telegraph наголошує, що імпульсивне запровадження тарифів проти членів та партнерів БРІКС також зведе нанівець позитивні кроки на шляху до деескалації торговельної напруженості між США та Китаєм. Внаслідок домовленостей у Лондоні та Женеві Вашингтон погодився пом’якшити експортні обмеження на авіадвигуни, програмне забезпечення для проєктування напівпровідників та етан, а Пекін — послабити нетарифні бар’єри на постачання рідкісноземельних металів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп відтермінує запровадження мит до 1 серпня, щоб дати країнам більше часу для укладення угод, - Білий дім

Нові мита можуть зірвати подальші переговори й знову спровокувати перебої в промислових ланцюгах постачання, які вдалося частково усунути завдяки тривалим перемовинам. Окрім руйнування двосторонніх торговельних зв’язків із ключовими партнерами, нові мита завдають ще більшої шкоди міжнародному іміджу США.

"Замість демонстрації сили, яка мала б утвердити гегемонію США у протистоянні з Китаєм, мита Трампа можуть стати несподіваним подарунком Пекіну. Торговельна війна США проти країн БРІКС має логічне підґрунтя, враховуючи роздратування Вашингтона їхньою антизахідною політикою. Але якщо діяти під впливом емоцій і запроваджувати мита без розрахунку, це може завдати Америці більше шкоди, ніж користі", - підсумовує видання.

Автор: 

тарифи (2075) Трамп Дональд (6389) БРІКС (66)


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Топ коментарі
+2
На сто років вони можуть планувати лише тому що глобальний (цивілізований світ) жере китайське лайно , от якщо перестане жерти , одоюразу зникнуть ці понти про 100 років... і це потрібно робити бо як показує ситуація з ****** і китаєм якщо підарпм давати бабло вони неодмінно починають нагліти і ********
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08.07.2025 11:52 Відповісти
+1
БРІКС та інші збіговиська, утворені ****** недієздатні. Так що їх треба з боку Трампона пресовати.
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08.07.2025 11:40 Відповісти
+1
Ще одна реприза клоуна.
Але цей клоун вже давно не смішить свою юрбу.
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08.07.2025 11:44 Відповісти
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08.07.2025 11:37 Відповісти
Це завдасть шкоду і Китаю теж , особливо якщо до мит доєднається Європа і її сателіти , а вони схоже доєднуються.
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08.07.2025 11:40 Відповісти
БРІКС та інші збіговиська, утворені ****** недієздатні. Так що їх треба з боку Трампона пресовати.
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08.07.2025 11:40 Відповісти
Брікс - це суто китайське збіговисько і з дієздатністю проблем не має. Бо китайці планують на 100 років уперед, а краснов щодня вигадує нову дічь
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08.07.2025 11:47 Відповісти
На сто років вони можуть планувати лише тому що глобальний (цивілізований світ) жере китайське лайно , от якщо перестане жерти , одоюразу зникнуть ці понти про 100 років... і це потрібно робити бо як показує ситуація з ****** і китаєм якщо підарпм давати бабло вони неодмінно починають нагліти і ********
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08.07.2025 11:52 Відповісти
Ще одна реприза клоуна.
Але цей клоун вже давно не смішить свою юрбу.
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08.07.2025 11:44 Відповісти
Дональд,
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08.07.2025 11:51 Відповісти
То він вводить відсотки - то зніма. Як ціни у магазині...Як кажуть в Україні - за дурною головою і ногами нема покою...Краще б у гольф грав....
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08.07.2025 11:55 Відповісти
Де не ступала нога куйла?
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08.07.2025 12:01 Відповісти
Молодець.
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08.07.2025 11:59 Відповісти
США начинают торговую войну... . Это двадцатая по счёту? А каков результат предыдущих?
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08.07.2025 12:03 Відповісти
И тут удалили правду,повторю,мне не трудно продажные журнашлюшки.
Тарифы ввели,биг-бьютфл биль приняли - путинская агентура кичала "это будет крах экономики США",но ... фондовый рынок взлетел,инфляция в норме,с рабочими местами порядок.Душить путинских корешей по бриксу экономика США может,будет и должна.
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08.07.2025 12:58 Відповісти
 
 