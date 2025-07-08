Россия наладила производство дронов через Китай в обход санкций, - Bloomberg
Россия активно использует партнерство с китайскими компаниями, чтобы избежать западных санкций и обеспечить массовое производство беспилотников для войны против Украины.
Об этом сообщает Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, издание ознакомилось с документами российской компании "Аэро-ХИТ", которая получила государственное финансирование и уже стала одним из ключевых поставщиков дронов для армии РФ, в частности на Херсонском направлении. Компания планирует производить до 10 тысяч дронов ежемесячно.
Документы свидетельствуют, что инженеры "Аэро-ХИТ" сотрудничают с китайскими специалистами из компании Autel, в частности по адаптации гражданской модели дронов EVO Max 4T к военным условиям. Несмотря на официальный отказ Autel от таких связей, переписка свидетельствует о возобновлении контактов в конце 2024 года.
Bloomberg также отмечает, что к сотрудничеству с РФ привлечены и другие китайские компании, связанные с Харбинским институтом технологий, который имеет тесные связи с российскими военными структурами.
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Військові технології у них краще розвинуті чим в раші, через те що є багато виробництв електроніки та кваліфікованих інженерів.
УКРАЇНІhttps://www.youtube.com/watch?v=sQxZ5njyeXQ&t=1591s
А ЄС нехай закликає -ЄС закликає Китай тиснути на РФ, щоб вона припинила війну проти України, - міністерка Данії
Ніодин політик не думає дальше 5 років до слідуючих виборів, їм зараз головне щоб їх електорат був ситий а великий бізнес отримува прибуток. А що буде потім то вже проблеми інших наступних політиків.
Парадокс.
Очевидно, китайська "фабрика всього" (ну і мінерали, звісно -- навіть насамперед!) переважає у умовного "Заходу" будь-які моральні орієнтири.