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Новости Производство дронов Сотрудничество Китая и РФ
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Россия наладила производство дронов через Китай в обход санкций, - Bloomberg

Китай

Россия активно использует партнерство с китайскими компаниями, чтобы избежать западных санкций и обеспечить массовое производство беспилотников для войны против Украины.

Об этом сообщает Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, издание ознакомилось с документами российской компании "Аэро-ХИТ", которая получила государственное финансирование и уже стала одним из ключевых поставщиков дронов для армии РФ, в частности на Херсонском направлении. Компания планирует производить до 10 тысяч дронов ежемесячно.

Документы свидетельствуют, что инженеры "Аэро-ХИТ" сотрудничают с китайскими специалистами из компании Autel, в частности по адаптации гражданской модели дронов EVO Max 4T к военным условиям. Несмотря на официальный отказ Autel от таких связей, переписка свидетельствует о возобновлении контактов в конце 2024 года.

Bloomberg также отмечает, что к сотрудничеству с РФ привлечены и другие китайские компании, связанные с Харбинским институтом технологий, который имеет тесные связи с российскими военными структурами.

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Автор: 

Китай (3076) россия (96521) дроны (4261)


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Топ комментарии
+3
То херня, в Краматорську краще клумбу з квітами за мільйонів 100 замутити...
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08.07.2025 14:55 Ответить
+3
Комунізм і китайці...фашизм і росіяни....прокляті імперії зла...
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08.07.2025 15:01 Ответить
+1
китай активно використовує війну проти України як реальний полігон для розвитку своїх бойових технологій
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08.07.2025 14:59 Ответить
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Висоцький попереджав русню:
https://www.youtube.com/shorts/OS_U8fnh1k4
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08.07.2025 14:54 Ответить
То херня, в Краматорську краще клумбу з квітами за мільйонів 100 замутити...
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08.07.2025 14:55 Ответить
китай активно використовує війну проти України як реальний полігон для розвитку своїх бойових технологій
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08.07.2025 14:59 Ответить
Узькоглазі і нові технології речі несумісні!!Можливо я щось пропустив,але ніяких іновацій в Китаї не було!!
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08.07.2025 15:03 Ответить
Чиїми дронами зараз воюємо?
Військові технології у них краще розвинуті чим в раші, через те що є багато виробництв електроніки та кваліфікованих інженерів.
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08.07.2025 15:26 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=sQxZ5njyeXQ&t=1591s
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08.07.2025 15:01 Ответить
Цей блог вище саме про те , що перший говний кандидат на заміну здихаючого СІ , й найвірніший Кремлівський комуняка в команді правлячих еліт Китаю назвав головним завданням для Китаю - обезкровлення Європи війною в Україні й абсолютна головна ціль- НЕПЕРЕМОГА
УКРАЇНІhttps://www.youtube.com/watch?v=sQxZ5njyeXQ&amp;t=1591s

А ЄС нехай закликає -ЄС закликає Китай тиснути на РФ, щоб вона припинила війну проти України, - міністерка Данії
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08.07.2025 15:03 Ответить
Та все в ЄС розуміють просто дурня клеять, вони інвестували в Китай сотні мілардів долларів, які можуть не повернутись у випадку загострення відносин, також китайська промисловість зараз позаконкуренцією через джерело дешевих ресурсів, а це великі прибутки для європейських компаній що мають там виробництво.

Ніодин політик не думає дальше 5 років до слідуючих виборів, їм зараз головне щоб їх електорат був ситий а великий бізнес отримува прибуток. А що буде потім то вже проблеми інших наступних політиків.
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08.07.2025 15:24 Ответить
Комунізм і китайці...фашизм і росіяни....прокляті імперії зла...
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08.07.2025 15:01 Ответить
що ( чи хто ) заважало Україні робити теж саме?
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08.07.2025 15:01 Ответить
І при цьому на міжнародній арені коммі_китай не лише НЕ Є країною-спонсоркою тероризму, а й є уважаємим_діловим_партньором.

Парадокс.

Очевидно, китайська "фабрика всього" (ну і мінерали, звісно -- навіть насамперед!) переважає у умовного "Заходу" будь-які моральні орієнтири.
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08.07.2025 15:07 Ответить
ЗЕленський санкції введе проти китайців,знай наших.
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08.07.2025 15:09 Ответить
Це смішно думати що Сосії допомагають окремі китайські компанії. Все робиться зі згоди офіційної влади Китаю. Тому потрібно вже виклакати жовтомордого посла на ковер і вводити проти Китаю санкції. Інакше це тільки пробнічок. Китай бачить бездіяльність і піде ще далі
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08.07.2025 15:13 Ответить
Все логічно та органічно - поки кремль в рази наростив виробництво власних дронів та ракет, слуга кремля та його посіпаки з ОПи саботують та гальмують наше виробництво дронів та ракет, замістивши його невпиннім триндєжом, брехнею та відосиками для імбіцилів.
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08.07.2025 15:25 Ответить
Секрет Полішинеля
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08.07.2025 15:49 Ответить
 
 