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Новини Виробництво дронів Співпраця Китаю та РФ
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Росія налагодила виробництво дронів через Китай в обхід санкцій, - Bloomberg

Китай

Росія активно використовує партнерство з китайськими компаніями, щоб уникнути західних санкцій і забезпечити масове виробництво безпілотників для війни проти України.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, видання ознайомилося з документами російської компанії "Аеро-ХІТ", яка отримала державне фінансування і вже стала одним із ключових постачальників дронів для армії РФ, зокрема на Херсонському напрямку. Компанія планує виробляти до 10 тисяч дронів щомісяця.

Документи засвідчують, що інженери "Аеро-ХІТ" співпрацюють з китайськими фахівцями з компанії Autel, зокрема з адаптації цивільної моделі дронів EVO Max 4T до військових умов. Попри офіційну відмову Autel від таких зв’язків, листування свідчить про відновлення контактів наприкінці 2024 року.

Bloomberg також зазначає, що до співпраці з РФ залучені й інші китайські компанії, пов’язані з Харбінським інститутом технологій, який має тісні зв’язки з російськими військовими структурами.

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Автор: 

Китай (4750) росія (66594) дрони (5074)


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Топ коментарі
+2
То херня, в Краматорську краще клумбу з квітами за мільйонів 100 замутити...
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08.07.2025 14:55 Відповісти
+2
Комунізм і китайці...фашизм і росіяни....прокляті імперії зла...
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08.07.2025 15:01 Відповісти
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Висоцький попереджав русню:
https://www.youtube.com/shorts/OS_U8fnh1k4
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08.07.2025 14:54 Відповісти
То херня, в Краматорську краще клумбу з квітами за мільйонів 100 замутити...
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08.07.2025 14:55 Відповісти
китай активно використовує війну проти України як реальний полігон для розвитку своїх бойових технологій
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08.07.2025 14:59 Відповісти
Узькоглазі і нові технології речі несумісні!!Можливо я щось пропустив,але ніяких іновацій в Китаї не було!!
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08.07.2025 15:03 Відповісти
Чиїми дронами зараз воюємо?
Військові технології у них краще розвинуті чим в раші, через те що є багато виробництв електроніки та кваліфікованих інженерів.
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08.07.2025 15:26 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=sQxZ5njyeXQ&t=1591s
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08.07.2025 15:01 Відповісти
Цей блог вище саме про те , що перший говний кандидат на заміну здихаючого СІ , й найвірніший Кремлівський комуняка в команді правлячих еліт Китаю назвав головним завданням для Китаю - обезкровлення Європи війною в Україні й абсолютна головна ціль- НЕПЕРЕМОГА
УКРАЇНІhttps://www.youtube.com/watch?v=sQxZ5njyeXQ&amp;t=1591s

А ЄС нехай закликає -ЄС закликає Китай тиснути на РФ, щоб вона припинила війну проти України, - міністерка Данії
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08.07.2025 15:03 Відповісти
Та все в ЄС розуміють просто дурня клеять, вони інвестували в Китай сотні мілардів долларів, які можуть не повернутись у випадку загострення відносин, також китайська промисловість зараз позаконкуренцією через джерело дешевих ресурсів, а це великі прибутки для європейських компаній що мають там виробництво.

Ніодин політик не думає дальше 5 років до слідуючих виборів, їм зараз головне щоб їх електорат був ситий а великий бізнес отримува прибуток. А що буде потім то вже проблеми інших наступних політиків.
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08.07.2025 15:24 Відповісти
Комунізм і китайці...фашизм і росіяни....прокляті імперії зла...
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08.07.2025 15:01 Відповісти
що ( чи хто ) заважало Україні робити теж саме?
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08.07.2025 15:01 Відповісти
І при цьому на міжнародній арені коммі_китай не лише НЕ Є країною-спонсоркою тероризму, а й є уважаємим_діловим_партньором.

Парадокс.

Очевидно, китайська "фабрика всього" (ну і мінерали, звісно -- навіть насамперед!) переважає у умовного "Заходу" будь-які моральні орієнтири.
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08.07.2025 15:07 Відповісти
ЗЕленський санкції введе проти китайців,знай наших.
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08.07.2025 15:09 Відповісти
Це смішно думати що Сосії допомагають окремі китайські компанії. Все робиться зі згоди офіційної влади Китаю. Тому потрібно вже виклакати жовтомордого посла на ковер і вводити проти Китаю санкції. Інакше це тільки пробнічок. Китай бачить бездіяльність і піде ще далі
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08.07.2025 15:13 Відповісти
Все логічно та органічно - поки кремль в рази наростив виробництво власних дронів та ракет, слуга кремля та його посіпаки з ОПи саботують та гальмують наше виробництво дронів та ракет, замістивши його невпиннім триндєжом, брехнею та відосиками для імбіцилів.
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08.07.2025 15:25 Відповісти
 
 