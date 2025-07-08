Росія налагодила виробництво дронів через Китай в обхід санкцій, - Bloomberg
Росія активно використовує партнерство з китайськими компаніями, щоб уникнути західних санкцій і забезпечити масове виробництво безпілотників для війни проти України.
Про це повідомляє Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, видання ознайомилося з документами російської компанії "Аеро-ХІТ", яка отримала державне фінансування і вже стала одним із ключових постачальників дронів для армії РФ, зокрема на Херсонському напрямку. Компанія планує виробляти до 10 тисяч дронів щомісяця.
Документи засвідчують, що інженери "Аеро-ХІТ" співпрацюють з китайськими фахівцями з компанії Autel, зокрема з адаптації цивільної моделі дронів EVO Max 4T до військових умов. Попри офіційну відмову Autel від таких зв’язків, листування свідчить про відновлення контактів наприкінці 2024 року.
Bloomberg також зазначає, що до співпраці з РФ залучені й інші китайські компанії, пов’язані з Харбінським інститутом технологій, який має тісні зв’язки з російськими військовими структурами.
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Військові технології у них краще розвинуті чим в раші, через те що є багато виробництв електроніки та кваліфікованих інженерів.
УКРАЇНІhttps://www.youtube.com/watch?v=sQxZ5njyeXQ&t=1591s
А ЄС нехай закликає -ЄС закликає Китай тиснути на РФ, щоб вона припинила війну проти України, - міністерка Данії
Ніодин політик не думає дальше 5 років до слідуючих виборів, їм зараз головне щоб їх електорат був ситий а великий бізнес отримува прибуток. А що буде потім то вже проблеми інших наступних політиків.
Парадокс.
Очевидно, китайська "фабрика всього" (ну і мінерали, звісно -- навіть насамперед!) переважає у умовного "Заходу" будь-які моральні орієнтири.