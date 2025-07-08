Росія налагодила виробництво дронів через Китай в обхід санкцій, - Bloomberg

Росія активно використовує партнерство з китайськими компаніями, щоб уникнути західних санкцій і забезпечити масове виробництво безпілотників для війни проти України.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, видання ознайомилося з документами російської компанії "Аеро-ХІТ", яка отримала державне фінансування і вже стала одним із ключових постачальників дронів для армії РФ, зокрема на Херсонському напрямку. Компанія планує виробляти до 10 тисяч дронів щомісяця.

Документи засвідчують, що інженери "Аеро-ХІТ" співпрацюють з китайськими фахівцями з компанії Autel, зокрема з адаптації цивільної моделі дронів EVO Max 4T до військових умов. Попри офіційну відмову Autel від таких зв’язків, листування свідчить про відновлення контактів наприкінці 2024 року.

Bloomberg також зазначає, що до співпраці з РФ залучені й інші китайські компанії, пов’язані з Харбінським інститутом технологій, який має тісні зв’язки з російськими військовими структурами.

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