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Новости БЗВП для студентов
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Условия "4-звездочного хостела": Для студентов уже создали полигоны для прохождения БОВП, - Лисовой

БЗВП для студентов

Для прохождения студентами базовой общевойсковой подготовки (БОВП) уже созданы полигоны в одной из областей Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.

"Есть области, в которых созданы уже полигоны для студентов. Давайте так, одна область, где созданы полигоны для студентов. Она достаточно безопасна и готова принимать молодежь со всей Украины", - отметил он.

По словам Лисового, полигоны уже работают. Они имеют условия "4-звездочного хостела", чтобы не напугать молодежь и постепенно углублять ее в "бомж-стайл".

Также читайте: Минобразования предлагает Раде заменить БОВП для студентов на дисциплину "Основы национального сопротивления"

Автор: 

Минобразования (1741) студенты (677)


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Топ комментарии
+7
Боюсь навіть уявити, що в розумінні цього "міністра освіти" є "4-х зірковим хостелом". Хостел - це ж по замовчуванню 0 зірок.

В нього є двоє синів, ось хай на них і влаштовує експерименти з "бомж-стайлом", а від чужих дітей, будь ласка, відчепіться.
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08.07.2025 15:45 Ответить
+5
з полігону будуть виходити відразу в Угорщину
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08.07.2025 15:42 Ответить
+3
А по "безпечному полігону" з підлітками не прилетить?
А коли прилетить - то що буде?
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08.07.2025 15:43 Ответить
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з полігону будуть виходити відразу в Угорщину
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08.07.2025 15:42 Ответить
А по "безпечному полігону" з підлітками не прилетить?
А коли прилетить - то що буде?
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08.07.2025 15:43 Ответить
їм по-херу
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08.07.2025 16:00 Ответить
це хіт - поступово заглиблювати її у "бомж-стайл". Джерело: https://censor.net/ua/n3562164
Скоро в ЄС та НАТО
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08.07.2025 15:44 Ответить
Боюсь навіть уявити, що в розумінні цього "міністра освіти" є "4-х зірковим хостелом". Хостел - це ж по замовчуванню 0 зірок.

В нього є двоє синів, ось хай на них і влаштовує експерименти з "бомж-стайлом", а від чужих дітей, будь ласка, відчепіться.
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08.07.2025 15:45 Ответить
До 25 молодняк ще погладжують по шерсті для релаксації, а після 25 то вже тягнуть зразу, без погладжування.
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08.07.2025 15:47 Ответить
с монако привезите своих ублюдков и в тот хостел
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08.07.2025 16:05 Ответить
Чекаємо на приліт ракет і ниття що миженезналищотакбуде?
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08.07.2025 16:06 Ответить
4 -зірковий хостел - Краків .

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08.07.2025 16:13 Ответить
Яке майбутнє пропонує держава Україна студентам , взамін того ,що вони будуть пожертвувати своїм життям за державу ?

Бюджетне навчання ? Пільогові кредити житло ? Реальну підтримку молодим сім'ям ? Кар'єру в державних органах після служби ? Соціальні ліфти ? Чіткі правила гри та терміни контрактів?

Ні держава зелених чиновників пропонує кріпаком поліпшені умови проживання - думаючи купити недорого .

Молоді потрібне зрозуміле майбутнє ,підтримка та чіткі правила гри однакові для всіх - а інакше вони пошлють пана Лісового ... лісом . А може й навіть далі....
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08.07.2025 16:17 Ответить
 
 