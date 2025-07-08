Условия "4-звездочного хостела": Для студентов уже создали полигоны для прохождения БОВП, - Лисовой

Для прохождения студентами базовой общевойсковой подготовки (БОВП) уже созданы полигоны в одной из областей Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.

"Есть области, в которых созданы уже полигоны для студентов. Давайте так, одна область, где созданы полигоны для студентов. Она достаточно безопасна и готова принимать молодежь со всей Украины", - отметил он.

По словам Лисового, полигоны уже работают. Они имеют условия "4-звездочного хостела", чтобы не напугать молодежь и постепенно углублять ее в "бомж-стайл".

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