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Условия "4-звездочного хостела": Для студентов уже создали полигоны для прохождения БОВП, - Лисовой
Для прохождения студентами базовой общевойсковой подготовки (БОВП) уже созданы полигоны в одной из областей Украины.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.
"Есть области, в которых созданы уже полигоны для студентов. Давайте так, одна область, где созданы полигоны для студентов. Она достаточно безопасна и готова принимать молодежь со всей Украины", - отметил он.
По словам Лисового, полигоны уже работают. Они имеют условия "4-звездочного хостела", чтобы не напугать молодежь и постепенно углублять ее в "бомж-стайл".
Топ комментарии
+7 cimg max
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+5 tanix pristavka
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+3 Pavel Tsionel
показать весь комментарий08.07.2025 15:43 Ответить Ссылка
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А коли прилетить - то що буде?
Скоро в ЄС та НАТО
В нього є двоє синів, ось хай на них і влаштовує експерименти з "бомж-стайлом", а від чужих дітей, будь ласка, відчепіться.
Бюджетне навчання ? Пільогові кредити житло ? Реальну підтримку молодим сім'ям ? Кар'єру в державних органах після служби ? Соціальні ліфти ? Чіткі правила гри та терміни контрактів?
Ні держава зелених чиновників пропонує кріпаком поліпшені умови проживання - думаючи купити недорого .
Молоді потрібне зрозуміле майбутнє ,підтримка та чіткі правила гри однакові для всіх - а інакше вони пошлють пана Лісового ... лісом . А може й навіть далі....