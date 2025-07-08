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Умови "4-зіркового хостела": Для студентів уже створили полігони для проходження БЗВП, - Лісовий
Для проходження студентами базової загальновійськової підготовки (БЗВП) вже створено полігони в одній з областей України.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомив міністр освіти та науки України Оксен Лісовий.
"Є області, у яких створені уже полігони для студентів. Давайте так, одна область, де створені полігони для студентів. Вона є достатньо безпечною й готова приймати молодь з усієї України", - зазначив він.
За словами Лісового, полігони вже працюють. Вони мають умови "4-зіркового хостела", щоб не налякати молодь та поступово заглиблювати її у "бомж-стайл".
Топ коментарі
+10 cimg max
показати весь коментар08.07.2025 15:45 Відповісти Посилання
+6 tanix pristavka
показати весь коментар08.07.2025 15:42 Відповісти Посилання
+5 Pavel Tsionel
показати весь коментар08.07.2025 15:43 Відповісти Посилання
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А коли прилетить - то що буде?
Але це питання - прилетить - воно турбує навіть більше, чим всі інші умови. Тому що москалі - то їм за щастя буде це.
Скоро в ЄС та НАТО
В нього є двоє синів, ось хай на них і влаштовує експерименти з "бомж-стайлом", а від чужих дітей, будь ласка, відчепіться.
Бюджетне навчання ? Пільогові кредити житло ? Реальну підтримку молодим сім'ям ? Кар'єру в державних органах після служби ? Соціальні ліфти ? Чіткі правила гри та терміни контрактів?
Ні держава зелених чиновників пропонує кріпаком поліпшені умови проживання - думаючи купити недорого .
Молоді потрібне зрозуміле майбутнє ,підтримка та чіткі правила гри однакові для всіх - а інакше вони пошлють пана Лісового ... лісом . А може й навіть далі....