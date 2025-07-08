Умови "4-зіркового хостела": Для студентів уже створили полігони для проходження БЗВП, - Лісовий

Для проходження студентами базової загальновійськової підготовки (БЗВП) вже створено полігони в одній з областей України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомив міністр освіти та науки України Оксен Лісовий.

"Є області, у яких створені уже полігони для студентів. Давайте так, одна область, де створені полігони для студентів. Вона є достатньо безпечною й готова приймати молодь з усієї України", - зазначив він.

За словами Лісового, полігони вже працюють. Вони мають умови "4-зіркового хостела", щоб не налякати молодь та поступово заглиблювати її у "бомж-стайл".

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