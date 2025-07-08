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Новини БЗВП для студентів
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Умови "4-зіркового хостела": Для студентів уже створили полігони для проходження БЗВП, - Лісовий

БЗВП для студентів

Для проходження студентами базової загальновійськової підготовки (БЗВП) вже створено полігони в одній з областей України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомив міністр освіти та науки України Оксен Лісовий.

"Є області, у яких створені уже полігони для студентів. Давайте так, одна область, де створені полігони для студентів. Вона є достатньо безпечною й готова приймати молодь з усієї України", - зазначив він.

За словами Лісового, полігони вже працюють. Вони мають умови "4-зіркового хостела", щоб не налякати молодь та поступово заглиблювати її у "бомж-стайл".

Також читайте: Міносвіти пропонує Раді замінити БЗВП для студентів на дисципліну "Основи національного спротиву"

Автор: 

Міносвіти (1424) студенти (450)


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Топ коментарі
+10
Боюсь навіть уявити, що в розумінні цього "міністра освіти" є "4-х зірковим хостелом". Хостел - це ж по замовчуванню 0 зірок.

В нього є двоє синів, ось хай на них і влаштовує експерименти з "бомж-стайлом", а від чужих дітей, будь ласка, відчепіться.
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08.07.2025 15:45 Відповісти
+6
з полігону будуть виходити відразу в Угорщину
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08.07.2025 15:42 Відповісти
+5
А по "безпечному полігону" з підлітками не прилетить?
А коли прилетить - то що буде?
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08.07.2025 15:43 Відповісти
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з полігону будуть виходити відразу в Угорщину
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08.07.2025 15:42 Відповісти
А по "безпечному полігону" з підлітками не прилетить?
А коли прилетить - то що буде?
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08.07.2025 15:43 Відповісти
їм по-херу
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08.07.2025 16:00 Відповісти
Маю молодшого сина - студента вишу. Закінчив 1 курс. Поїде на БЗВП
Але це питання - прилетить - воно турбує навіть більше, чим всі інші умови. Тому що москалі - то їм за щастя буде це.
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08.07.2025 16:31 Відповісти
Отож.
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08.07.2025 16:38 Відповісти
При владі - цинічні скоти. Скажуть потім, що ніхто не винен, все москалі. Подумати на крок вперед - це не про наших довбограїв.
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08.07.2025 17:12 Відповісти
це хіт - поступово заглиблювати її у "бомж-стайл". Джерело: https://censor.net/ua/n3562164
Скоро в ЄС та НАТО
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08.07.2025 15:44 Відповісти
Сіфон і Барада, батальон "Бомжевік"
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08.07.2025 16:51 Відповісти
Боюсь навіть уявити, що в розумінні цього "міністра освіти" є "4-х зірковим хостелом". Хостел - це ж по замовчуванню 0 зірок.

В нього є двоє синів, ось хай на них і влаштовує експерименти з "бомж-стайлом", а від чужих дітей, будь ласка, відчепіться.
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08.07.2025 15:45 Відповісти
Ви уявляєте як можна було хлопчика назвати Оксен? Так отож...
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08.07.2025 17:14 Відповісти
До 25 молодняк ще погладжують по шерсті для релаксації, а після 25 то вже тягнуть зразу, без погладжування.
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08.07.2025 15:47 Відповісти
с монако привезите своих ублюдков и в тот хостел
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08.07.2025 16:05 Відповісти
Чекаємо на приліт ракет і ниття що миженезналищотакбуде?
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08.07.2025 16:06 Відповісти
4 -зірковий хостел - Краків .

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08.07.2025 16:13 Відповісти
нагадує тюрягу в Швеції
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08.07.2025 16:50 Відповісти
Яке майбутнє пропонує держава Україна студентам , взамін того ,що вони будуть пожертвувати своїм життям за державу ?

Бюджетне навчання ? Пільогові кредити житло ? Реальну підтримку молодим сім'ям ? Кар'єру в державних органах після служби ? Соціальні ліфти ? Чіткі правила гри та терміни контрактів?

Ні держава зелених чиновників пропонує кріпаком поліпшені умови проживання - думаючи купити недорого .

Молоді потрібне зрозуміле майбутнє ,підтримка та чіткі правила гри однакові для всіх - а інакше вони пошлють пана Лісового ... лісом . А може й навіть далі....
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08.07.2025 16:17 Відповісти
Мілітаризація молоді і створена власних ватників.... В кого списали?
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08.07.2025 16:28 Відповісти
Нехай тоді і кабінети генштаб з міноборони будуть у бомж-стайл, чи ето другоє?
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08.07.2025 16:41 Відповісти
 
 