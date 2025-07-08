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Новости Обстрелы Запорожской области
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Три человека ранены в результате удара вражеского FPV-дрона по автомобилю в Запорожье

атака на авто

Сегодня, 8 июня, россияне атаковали FPV-дроном гражданское авто в Гуляйпольской громаде в Запорожской области, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в результате атаки получили ранения три человека. 47-летняя женщина и 59-летний мужчина доставлены в больницу. Сейчас они под наблюдением врачей.

70-летнему мужчине помощь оказали на месте. Он от госпитализации отказался.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака РФ на Запорожье: 6 человек до сих пор в больнице, их состояние - средней тяжести

Автор: 

Гуляйполе (92) обстрел (28409) Запорожская область (3288) Пологовский район (87)


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