Три людини поранені внаслідок удару ворожого FPV-дрона по автівці на Запоріжжі
Сьогодні, 8 червня, росіяни атакували FPV-дроном цивільне авто у Гуляйпільській громаді в Запорізькій області, унаслідок чого є поранені.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що внаслідок атаки дістали поранень троє людей. 47-річна жінка та 59-річний чоловік доправлені до лікарні. Зараз вони під наглядом лікарів.
70-річному чоловікові допомогу надали на місці. Він від госпіталізації відмовився.
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