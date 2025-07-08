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Новини Обстріли Запорізької області
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Три людини поранені внаслідок удару ворожого FPV-дрона по автівці на Запоріжжі

атака на авто

Сьогодні, 8 червня, росіяни атакували FPV-дроном цивільне авто у Гуляйпільській громаді в Запорізькій області, унаслідок чого є поранені.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що внаслідок атаки дістали поранень троє людей. 47-річна жінка та 59-річний чоловік доправлені до лікарні. Зараз вони під наглядом лікарів.

70-річному чоловікові допомогу надали на місці. Він від госпіталізації відмовився.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака РФ на Запоріжжя: 6 людей досі у лікарні, їхній стан - середньої тяжкості

Автор: 

Гуляйполе (103) обстріл (29734) Запорізька область (3820) Пологівський район (87)


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