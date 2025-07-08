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Зеленский назначил Романа Марчука заместителем главы Службы внешней разведки, - указ президента

Обмен 1000 на 1000. Зеленский провел совещание

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Романа Марчука заместителем председателя Службы внешней разведки Украины.

Соответствующий указ №470/2025 обнародован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

В документе указано: "Назначить Марчука Романа Николаевича заместителем Председателя Службы внешней разведки Украины".

Напомним, что 2 октября 2024 года Владимир Зеленский подписал указ №679/2024, которым уволил Олега Луговского с должности заместителя главы Службы внешней разведки, а указом №681/2024 назначил его первым заместителем главы ведомства. Также указом №680/2024 с должности заместителя председателя Службы внешней разведки Украины был уволен Олег Синайко. Указом №682/2024 заместителем главы ведомства был назначен Геннадий Богач.

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Автор: 

Зеленский Владимир (21160) внешняя разведка (393)


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Зе призначив свого кишенькового холуя ,
щоби слідкував за Будановим
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08.07.2025 17:41 Ответить
Здається то інша контора.
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08.07.2025 18:15 Ответить
Там контора одна - вся зелена 😠
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08.07.2025 19:35 Ответить
Я не розумію, раніше була якась таємниця, а навіщо попереджати ху... ловців по кому треба починати зібрати інформацію, або це було погоджено з ху....лостаном. Все що було колись таємницею все в доступі в пресі
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08.07.2025 18:22 Ответить
Іде підготовка звільнення Буданова.Як Залужного звільнили а тепер Єрмак риє під успішного генерала ГУР.
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08.07.2025 19:39 Ответить
Ви праві , бо саме так!!
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08.07.2025 19:54 Ответить
 
 