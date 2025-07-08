Зеленский назначил Романа Марчука заместителем главы Службы внешней разведки, - указ президента

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Романа Марчука заместителем председателя Службы внешней разведки Украины.

Соответствующий указ №470/2025 обнародован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

В документе указано: "Назначить Марчука Романа Николаевича заместителем Председателя Службы внешней разведки Украины".

Напомним, что 2 октября 2024 года Владимир Зеленский подписал указ №679/2024, которым уволил Олега Луговского с должности заместителя главы Службы внешней разведки, а указом №681/2024 назначил его первым заместителем главы ведомства. Также указом №680/2024 с должности заместителя председателя Службы внешней разведки Украины был уволен Олег Синайко. Указом №682/2024 заместителем главы ведомства был назначен Геннадий Богач.

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