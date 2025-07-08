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Новости Кравченко вошел в СНБО
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Зеленский ввел генпрокурора Кравченко в состав СНБО, - указ президента

Руслан Кравченко новый генпрокурор Украины

Президент Украины Владимир Зеленский включил генерального прокурора Руслана Кравченко в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Соответствующий указ №469/2025 обнародован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

В документе говорится, что изменения вносятся в указ от 29 марта 2024 года №193/2024, которым определен персональный состав СНБО.

Указ вступает в силу с момента его обнародования.

Напомним, 31 декабря 2024 года Кабмин назначил Кравченко главой налоговой службы. Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Зеленский уволил Кравченко с должности руководителя Киевской ОВА.

Впоследствии в Верховную Раду Украины поступило представление президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении согласия на назначение Руслана Кравченко на должность Генерального прокурора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кравченко назначил трех заместителей генпрокурора

Автор: 

Зеленский Владимир (21160) СНБО (4448) Кравченко Руслан (53)


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Топ комментарии
+6
Своя людина !
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08.07.2025 17:23 Ответить
+6
У зеленому борделі почали переставляти ліжка швидше, ніж розвіється запах гівна і сечі, який вже став перманентним атрибутом слуг.
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08.07.2025 17:26 Ответить
+3
Скоро школярів в генпрокурори призначати почнуть.
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08.07.2025 17:23 Ответить
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Своя людина !
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08.07.2025 17:23 Ответить
Скоро школярів в генпрокурори призначати почнуть.
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08.07.2025 17:23 Ответить
КРАВченко....багато чого кажуть прізвища про їх носіів
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08.07.2025 17:24 Ответить
У зеленому борделі почали переставляти ліжка швидше, ніж розвіється запах гівна і сечі, який вже став перманентним атрибутом слуг.
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08.07.2025 17:26 Ответить
Подивимось, як цей прокурор буде боротись з ухилянством від мобілізації!
А ворог напирає, і він бачить ситуацію з мобілізацією свіжих сил.
А мобілізація по своїй суті - провалена!
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08.07.2025 17:27 Ответить
Зі своїми боротися чи шо?Таке може бути хіба?
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08.07.2025 17:29 Ответить
Його тупи поставили,щоб Порошенка кошмарити і ліпити справи на патріотів
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08.07.2025 17:31 Ответить
Скоро посольства закінчаться...
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08.07.2025 17:27 Ответить
Зеленський увів генпрокурора

Наче це половий гуй!
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08.07.2025 17:42 Ответить
Навіщо прокурор в РНБО?
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08.07.2025 17:44 Ответить
Все просто-санкції роздавать,хто не влаштовує владу.Лишній свій голос не завадить
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08.07.2025 17:51 Ответить
А коли він почне своїми колегами-інвалідами займатися?
Чому вони досі отримують шалені зарплати та пенсії?
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08.07.2025 17:49 Ответить
Подимовомося!
Як цій "потужний" зможе посадити пам'ятник філатова (з радянського фільма).
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08.07.2025 17:57 Ответить
Ще одна зелена гнида...
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08.07.2025 18:06 Ответить
 
 