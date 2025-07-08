Зеленский ввел генпрокурора Кравченко в состав СНБО, - указ президента
Президент Украины Владимир Зеленский включил генерального прокурора Руслана Кравченко в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Соответствующий указ №469/2025 обнародован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.
В документе говорится, что изменения вносятся в указ от 29 марта 2024 года №193/2024, которым определен персональный состав СНБО.
Указ вступает в силу с момента его обнародования.
Напомним, 31 декабря 2024 года Кабмин назначил Кравченко главой налоговой службы. Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Зеленский уволил Кравченко с должности руководителя Киевской ОВА.
Впоследствии в Верховную Раду Украины поступило представление президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении согласия на назначение Руслана Кравченко на должность Генерального прокурора.
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А ворог напирає, і він бачить ситуацію з мобілізацією свіжих сил.
А мобілізація по своїй суті - провалена!
Наче це половий гуй!
Чому вони досі отримують шалені зарплати та пенсії?
Як цій "потужний" зможе посадити пам'ятник філатова (з радянського фільма).