Зеленский ввел генпрокурора Кравченко в состав СНБО, - указ президента

Президент Украины Владимир Зеленский включил генерального прокурора Руслана Кравченко в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Соответствующий указ №469/2025 обнародован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

В документе говорится, что изменения вносятся в указ от 29 марта 2024 года №193/2024, которым определен персональный состав СНБО.

Указ вступает в силу с момента его обнародования.

Напомним, 31 декабря 2024 года Кабмин назначил Кравченко главой налоговой службы. Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Зеленский уволил Кравченко с должности руководителя Киевской ОВА.

Впоследствии в Верховную Раду Украины поступило представление президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении согласия на назначение Руслана Кравченко на должность Генерального прокурора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кравченко назначил трех заместителей генпрокурора