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Новини Кравченка увійшов до складу РНБО
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Зеленський увів генпрокурора Кравченка до складу РНБО, - указ президента

Руслан Кравченко новий генпрокурор України

Президент України Володимир Зеленський включив генерального прокурора Руслана Кравченка до складу Ради національної безпеки і оборони України.

Відповідний указ №469/2025 оприлюднено на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

У документі йдеться, що зміни вносяться до указу від 29 березня 2024 року №193/2024, яким визначено персональний склад РНБО.

Указ набирає чинності з моменту його оприлюднення.

Нагадаємо, 31 грудня 2024 року Кабмін призначив Кравченка головою податкової служби. Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Зеленський звільнив Кравченка з посади керівника Київської ОВА.

Згодом до Верховної Ради України надійшло подання президента України Володимира Зеленського про надання згоди на призначення Руслана Кравченка на посаду Генерального прокурора.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24663) РНБО (2307) Кравченко Руслан (81)


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Топ коментарі
+6
Своя людина !
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08.07.2025 17:23 Відповісти
+6
У зеленому борделі почали переставляти ліжка швидше, ніж розвіється запах гівна і сечі, який вже став перманентним атрибутом слуг.
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08.07.2025 17:26 Відповісти
+3
Скоро школярів в генпрокурори призначати почнуть.
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08.07.2025 17:23 Відповісти
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Своя людина !
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08.07.2025 17:23 Відповісти
Скоро школярів в генпрокурори призначати почнуть.
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08.07.2025 17:23 Відповісти
КРАВченко....багато чого кажуть прізвища про їх носіів
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08.07.2025 17:24 Відповісти
У зеленому борделі почали переставляти ліжка швидше, ніж розвіється запах гівна і сечі, який вже став перманентним атрибутом слуг.
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08.07.2025 17:26 Відповісти
Подивимось, як цей прокурор буде боротись з ухилянством від мобілізації!
А ворог напирає, і він бачить ситуацію з мобілізацією свіжих сил.
А мобілізація по своїй суті - провалена!
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08.07.2025 17:27 Відповісти
Зі своїми боротися чи шо?Таке може бути хіба?
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08.07.2025 17:29 Відповісти
Його тупи поставили,щоб Порошенка кошмарити і ліпити справи на патріотів
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08.07.2025 17:31 Відповісти
Скоро посольства закінчаться...
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08.07.2025 17:27 Відповісти
Зеленський увів генпрокурора

Наче це половий гуй!
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08.07.2025 17:42 Відповісти
Навіщо прокурор в РНБО?
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08.07.2025 17:44 Відповісти
Все просто-санкції роздавать,хто не влаштовує владу.Лишній свій голос не завадить
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08.07.2025 17:51 Відповісти
А коли він почне своїми колегами-інвалідами займатися?
Чому вони досі отримують шалені зарплати та пенсії?
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08.07.2025 17:49 Відповісти
Подимовомося!
Як цій "потужний" зможе посадити пам'ятник філатова (з радянського фільма).
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08.07.2025 17:57 Відповісти
Ще одна зелена гнида...
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08.07.2025 18:06 Відповісти
 
 