Зеленський увів генпрокурора Кравченка до складу РНБО, - указ президента

Президент України Володимир Зеленський включив генерального прокурора Руслана Кравченка до складу Ради національної безпеки і оборони України.

Відповідний указ №469/2025 оприлюднено на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

У документі йдеться, що зміни вносяться до указу від 29 березня 2024 року №193/2024, яким визначено персональний склад РНБО.

Указ набирає чинності з моменту його оприлюднення.

Нагадаємо, 31 грудня 2024 року Кабмін призначив Кравченка головою податкової служби. Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Зеленський звільнив Кравченка з посади керівника Київської ОВА.

Згодом до Верховної Ради України надійшло подання президента України Володимира Зеленського про надання згоди на призначення Руслана Кравченка на посаду Генерального прокурора.

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