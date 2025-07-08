Зеленський увів генпрокурора Кравченка до складу РНБО, - указ президента
Президент України Володимир Зеленський включив генерального прокурора Руслана Кравченка до складу Ради національної безпеки і оборони України.
Відповідний указ №469/2025 оприлюднено на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.
У документі йдеться, що зміни вносяться до указу від 29 березня 2024 року №193/2024, яким визначено персональний склад РНБО.
Указ набирає чинності з моменту його оприлюднення.
Нагадаємо, 31 грудня 2024 року Кабмін призначив Кравченка головою податкової служби. Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Зеленський звільнив Кравченка з посади керівника Київської ОВА.
Згодом до Верховної Ради України надійшло подання президента України Володимира Зеленського про надання згоди на призначення Руслана Кравченка на посаду Генерального прокурора.
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А ворог напирає, і він бачить ситуацію з мобілізацією свіжих сил.
А мобілізація по своїй суті - провалена!
Наче це половий гуй!
Чому вони досі отримують шалені зарплати та пенсії?
Як цій "потужний" зможе посадити пам'ятник філатова (з радянського фільма).