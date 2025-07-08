Зеленський призначив Романа Марчука заступником голови Служби зовнішньої розвідки, - указ президента
Президент України Володимир Зеленський призначив Романа Марчука заступником голови Служби зовнішньої розвідки України.
Відповідний указ №470/2025 оприлюднено на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.
У документі зазначено: "Призначити Марчука Романа Миколайовича заступником Голови Служби зовнішньої розвідки України".
Нагадаємо, що 2 жовтня 2024 року Володимир Зеленський підписав указ №679/2024, яким звільнив Олега Луговського з посади заступника голови Служби зовнішньої розвідки, а указом №681/2024 призначив його першим заступником голови відомства. Також указом №680/2024 з посади заступника голови Служби зовнішньої розвідки України було звільнено Олега Сінайка. Указом №682/2024 заступником голови відомства був призначений Геннадій Богач.
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