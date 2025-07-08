Салливан опроверг, что администрация Байдена сдерживала эскалацию: Основной стратегией было оказать военную помощь Украине
Бывший советник по национальной безопасности США Джейк Салливан отрицает, что администрация Джо Байдена фокусировалась на сдерживании эскалации в войне России против Украины.
Об этом он сказал в интервью Суспільному, передает Цензор.НЕТ.
"Основной стратегией было предоставить беспрецедентный объем военной помощи Украине и ввести исторический уровень санкций в отношении России. Если посмотреть на количество предоставленного нами оружия и скорость, с которой это было сделано - думаю, это превзошло любые ожидания в феврале 2022-го", - отметил Салливан, добавив, что даже в условиях угрозы применения тактического ядерного оружия США не прекращали поставки.
По его словам, ограничения на удары американским дальнобойным оружием по территории РФ были временными. "Такие удары дали бы ограниченный результат. Они никогда не станут панацеей в этой войне", - подчеркнул он.
Салливан также раскритиковал действующую администрацию Трампа, обвинив ее в действиях, которые "вредят позициям Украины как на поле боя, так и за столом переговоров".
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всі оті комітети, комісії, групи та підгрупи салівана єрмака.
всі вуха просцяли.
до речі, а трамп особисто посилає ***** єрмачину.
от як так?
дорога ложка до борщу, а сметана до вареників
І вийде так, що Байден, який рік чекав, щоб надати перший захист проти балістичних ракет, півтора року - західну бронетехніку, кілька років - F-16 без ракет повітря-земля (!!!) - виявляється найсміливішим з усіх, бо поки він не вирішував щось передати - Україна нічого не отримувала не лише від Шольца з Макроном, а й від Джонсонюка і всіх наступних прем'єрів Великобританії.
А Трамп лише гальмував і гальмує те, що робив Байден (вітання вам від його спікера Джонсона і від нього самого, який зупиняв обмін розвідданими і зараз зупинив постачання необхідних озброєнь).
Байден - сцикло, а хто тоді всі інші - Трамп, Макрон, Стармер, Мерц?