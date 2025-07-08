Салливан опроверг, что администрация Байдена сдерживала эскалацию: Основной стратегией было оказать военную помощь Украине

Бывший советник по национальной безопасности США Джейк Салливан отрицает, что администрация Джо Байдена фокусировалась на сдерживании эскалации в войне России против Украины.

Об этом он сказал в интервью Суспільному, передает Цензор.НЕТ.

"Основной стратегией было предоставить беспрецедентный объем военной помощи Украине и ввести исторический уровень санкций в отношении России. Если посмотреть на количество предоставленного нами оружия и скорость, с которой это было сделано - думаю, это превзошло любые ожидания в феврале 2022-го", - отметил Салливан, добавив, что даже в условиях угрозы применения тактического ядерного оружия США не прекращали поставки.

По его словам, ограничения на удары американским дальнобойным оружием по территории РФ были временными. "Такие удары дали бы ограниченный результат. Они никогда не станут панацеей в этой войне", - подчеркнул он.

Салливан также раскритиковал действующую администрацию Трампа, обвинив ее в действиях, которые "вредят позициям Украины как на поле боя, так и за столом переговоров".

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