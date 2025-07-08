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Новости Отношения Украины и США Военная помощь Украине
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Салливан опроверг, что администрация Байдена сдерживала эскалацию: Основной стратегией было оказать военную помощь Украине

Салливан о рычагах давления на РФ

Бывший советник по национальной безопасности США Джейк Салливан отрицает, что администрация Джо Байдена фокусировалась на сдерживании эскалации в войне России против Украины.

Об этом он сказал в интервью Суспільному, передает Цензор.НЕТ.

"Основной стратегией было предоставить беспрецедентный объем военной помощи Украине и ввести исторический уровень санкций в отношении России. Если посмотреть на количество предоставленного нами оружия и скорость, с которой это было сделано - думаю, это превзошло любые ожидания в феврале 2022-го", - отметил Салливан, добавив, что даже в условиях угрозы применения тактического ядерного оружия США не прекращали поставки.

По его словам, ограничения на удары американским дальнобойным оружием по территории РФ были временными. "Такие удары дали бы ограниченный результат. Они никогда не станут панацеей в этой войне", - подчеркнул он.

Салливан также раскритиковал действующую администрацию Трампа, обвинив ее в действиях, которые "вредят позициям Украины как на поле боя, так и за столом переговоров".

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Автор: 

Байден Джо (2797) Салливан Джейк (258) война в Украине (5102)


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Топ комментарии
+8
Стратегією було надавати таку військову допомогу Україні, щоб сповільнити просування русні, але не повністю його зупинити і тим паче - не відкинути орків назад.
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08.07.2025 18:02 Ответить
+7
Виповзла сіра миша з-попід плінтусу. На тлі трампона тепер кожен імпотент - мачо.
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08.07.2025 18:03 Ответить
+4
"За його словами, обмеження на удари американською далекобійною зброєю по території РФ були тимчасовими. "Такі удари дали б обмежений результат. Вони ніколи не стануть панацеєю в цій війні", - наголосив він" - ти просто ідіот. А навіщо тоді взагалі розробляється далекобійна зброя?
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08.07.2025 18:23 Ответить
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Пізно, Саливоне!
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08.07.2025 17:58 Ответить
Байден, Спасибо!
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08.07.2025 18:32 Ответить
Стратегією було надавати таку військову допомогу Україні, щоб сповільнити просування русні, але не повністю його зупинити і тим паче - не відкинути орків назад.
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08.07.2025 18:02 Ответить
У нас була своя стратегія - жарити шашлик і робити "велике будівництво - бо що ще робити в часи кризи, як не освоювати бюджет під димком мангалу?
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08.07.2025 18:13 Ответить
Хвали мене моя губонько
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08.07.2025 18:02 Ответить
Виповзла сіра миша з-попід плінтусу. На тлі трампона тепер кожен імпотент - мачо.
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08.07.2025 18:03 Ответить
Надія на одночасну втрату памʼяті у всього населення можлива, але дуже малоймовірна.
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08.07.2025 18:13 Ответить
брехлива мразота
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08.07.2025 18:17 Ответить
ще один імболід ззі стайні трамбона. Допогати у відбитті агресії це екскалація? Штати за трампа гірше ніж королевство кривих дзеркал. Рудому бллазню не вистачає тільки мантії із горностая
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08.07.2025 18:17 Ответить
Це жека сєліванов. Той радник Бідена з питань щодо НЕескалації
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08.07.2025 19:39 Ответить
єрмак же не дасть збрехати!
всі оті комітети, комісії, групи та підгрупи салівана єрмака.
всі вуха просцяли.
до речі, а трамп особисто посилає ***** єрмачину.
от як так?
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08.07.2025 18:18 Ответить
пізно пити боржомі (с)
дорога ложка до борщу, а сметана до вареників
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08.07.2025 18:23 Ответить
"За його словами, обмеження на удари американською далекобійною зброєю по території РФ були тимчасовими. "Такі удари дали б обмежений результат. Вони ніколи не стануть панацеєю в цій війні", - наголосив він" - ти просто ідіот. А навіщо тоді взагалі розробляється далекобійна зброя?
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08.07.2025 18:23 Ответить
Та всі все пам'ятають... За багато що - дякуємо, але за " стратегію стримування ескалації" - будьте ви не ладні, бісови діти вашингтонські.
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08.07.2025 18:24 Ответить
Вот это был натуральный агент путина.
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08.07.2025 18:27 Ответить
селіванов пасував би команді трампа, от просто під них хлопчина
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08.07.2025 18:50 Ответить
Тварюка. А про заборону бити по території русні не хочеш згадати? Про заборону на удари по нафтовим терміналам? Про заборону скористатися повстанням пригожина? Про безкінечні відмови надавати літаки, петріоти, танки? Про мізерні пакети? Про невитрачені кошти?
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08.07.2025 18:53 Ответить
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08.07.2025 19:11 Ответить
Критикуючи, відповідайте на питання "Хто зробив більше?".
І вийде так, що Байден, який рік чекав, щоб надати перший захист проти балістичних ракет, півтора року - західну бронетехніку, кілька років - F-16 без ракет повітря-земля (!!!) - виявляється найсміливішим з усіх, бо поки він не вирішував щось передати - Україна нічого не отримувала не лише від Шольца з Макроном, а й від Джонсонюка і всіх наступних прем'єрів Великобританії.
А Трамп лише гальмував і гальмує те, що робив Байден (вітання вам від його спікера Джонсона і від нього самого, який зупиняв обмін розвідданими і зараз зупинив постачання необхідних озброєнь).

Байден - сцикло, а хто тоді всі інші - Трамп, Макрон, Стармер, Мерц?
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08.07.2025 19:32 Ответить
 
 