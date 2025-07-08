УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10794 відвідувача онлайн
Новини Відносини України та США Військова допомога Україні
805 16

Салліван заперечив, що адміністрація Байдена стримувала ескалацію: Основною стратегією було надати військову допомогу Україні

Салліван про важелі тиску на РФ

Колишній радник з національної безпеки США Джейк Салліван заперечив, що адміністрація Джо Байдена фокусувалася на стримуванні ескалації у війні Росії проти України. 

Про це він сказав в інтерв’ю Суспільному, передає Цензор.НЕТ.

"Основною стратегією було надати безпрецедентний обсяг військової допомоги Україні та запровадити історичний рівень санкцій щодо Росії. Якщо подивитися на кількість наданої нами зброї та швидкість, з якою це було зроблено - думаю, це перевершило будь-які очікування в лютому 2022-го", - зазначив Салліван, додавши, що навіть в умовах загрози застосування тактичної ядерної зброї США не припиняли постачання.

За його словами, обмеження на удари американською далекобійною зброєю по території РФ були тимчасовими. "Такі удари дали б обмежений результат. Вони ніколи не стануть панацеєю в цій війні", - наголосив він.

Салліван також розкритикував чинну адміністрацію Трампа, звинувативши її у діях, що "шкодять позиціям України як на полі бою, так і за столом переговорів".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Постачання зброї може поновитися після зустрічей Келлога з Умєровим найближчими днями, - Politico

Автор: 

Байден Джо (2894) Салліван Джейк (296) війна в Україні (5140)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+6
Стратегією було надавати таку військову допомогу Україні, щоб сповільнити просування русні, але не повністю його зупинити і тим паче - не відкинути орків назад.
показати весь коментар
08.07.2025 18:02 Відповісти
+5
Виповзла сіра миша з-попід плінтусу. На тлі трампона тепер кожен імпотент - мачо.
показати весь коментар
08.07.2025 18:03 Відповісти
+2
Хвали мене моя губонько
показати весь коментар
08.07.2025 18:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пізно, Саливоне!
показати весь коментар
08.07.2025 17:58 Відповісти
Байден, Спасибо!
показати весь коментар
08.07.2025 18:32 Відповісти
Стратегією було надавати таку військову допомогу Україні, щоб сповільнити просування русні, але не повністю його зупинити і тим паче - не відкинути орків назад.
показати весь коментар
08.07.2025 18:02 Відповісти
У нас була своя стратегія - жарити шашлик і робити "велике будівництво - бо що ще робити в часи кризи, як не освоювати бюджет під димком мангалу?
показати весь коментар
08.07.2025 18:13 Відповісти
Хвали мене моя губонько
показати весь коментар
08.07.2025 18:02 Відповісти
Виповзла сіра миша з-попід плінтусу. На тлі трампона тепер кожен імпотент - мачо.
показати весь коментар
08.07.2025 18:03 Відповісти
Надія на одночасну втрату памʼяті у всього населення можлива, але дуже малоймовірна.
показати весь коментар
08.07.2025 18:13 Відповісти
брехлива мразота
показати весь коментар
08.07.2025 18:17 Відповісти
ще один імболід ззі стайні трамбона. Допогати у відбитті агресії це екскалація? Штати за трампа гірше ніж королевство кривих дзеркал. Рудому бллазню не вистачає тільки мантії із горностая
показати весь коментар
08.07.2025 18:17 Відповісти
єрмак же не дасть збрехати!
всі оті комітети, комісії, групи та підгрупи салівана єрмака.
всі вуха просцяли.
до речі, а трамп особисто посилає ***** єрмачину.
от як так?
показати весь коментар
08.07.2025 18:18 Відповісти
пізно пити боржомі (с)
дорога ложка до борщу, а сметана до вареників
показати весь коментар
08.07.2025 18:23 Відповісти
"За його словами, обмеження на удари американською далекобійною зброєю по території РФ були тимчасовими. "Такі удари дали б обмежений результат. Вони ніколи не стануть панацеєю в цій війні", - наголосив він" - ти просто ідіот. А навіщо тоді взагалі розробляється далекобійна зброя?
показати весь коментар
08.07.2025 18:23 Відповісти
Та всі все пам'ятають... За багато що - дякуємо, але за " стратегію стримування ескалації" - будьте ви не ладні, бісови діти вашингтонські.
показати весь коментар
08.07.2025 18:24 Відповісти
Вот это был натуральный агент путина.
показати весь коментар
08.07.2025 18:27 Відповісти
селіванов пасував би команді трампа, от просто під них хлопчина
показати весь коментар
08.07.2025 18:50 Відповісти
Тварюка. А про заборону бити по території русні не хочеш згадати? Про заборону на удари по нафтовим терміналам? Про заборону скористатися повстанням пригожина? Про безкінечні відмови надавати літаки, петріоти, танки? Про мізерні пакети? Про невитрачені кошти?
показати весь коментар
08.07.2025 18:53 Відповісти
 
 