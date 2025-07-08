Салліван заперечив, що адміністрація Байдена стримувала ескалацію: Основною стратегією було надати військову допомогу Україні

Колишній радник з національної безпеки США Джейк Салліван заперечив, що адміністрація Джо Байдена фокусувалася на стримуванні ескалації у війні Росії проти України.

Про це він сказав в інтерв’ю Суспільному, передає Цензор.НЕТ.

"Основною стратегією було надати безпрецедентний обсяг військової допомоги Україні та запровадити історичний рівень санкцій щодо Росії. Якщо подивитися на кількість наданої нами зброї та швидкість, з якою це було зроблено - думаю, це перевершило будь-які очікування в лютому 2022-го", - зазначив Салліван, додавши, що навіть в умовах загрози застосування тактичної ядерної зброї США не припиняли постачання.

За його словами, обмеження на удари американською далекобійною зброєю по території РФ були тимчасовими. "Такі удари дали б обмежений результат. Вони ніколи не стануть панацеєю в цій війні", - наголосив він.

Салліван також розкритикував чинну адміністрацію Трампа, звинувативши її у діях, що "шкодять позиціям України як на полі бою, так і за столом переговорів".

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