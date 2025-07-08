Бизнес-сообщества обратились к властям по поводу неназначения директора БЭБ

Представители украинских бизнес-сообществ обратились к президенту, председателю Верховной Рады и премьер-министру с призывом пересмотреть решение и назначить кандидата, представленного Комиссией по отбору директора Бюро экономической безопасности.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Андрея Длигача.

"Президенту Украины Владимиру Зеленскому

Председателю Верховной Рады Украины Руслану Стефанчуку

Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю

Заявление украинских бизнес-сообществ

Украинский бизнес, от имени которого мы говорим как представители крупнейших бизнес-сообществ Украины, обеспокоен решением Кабинета Министров Украины о неназначении на должность директора Бюро экономической безопасности, избранного на прозрачном конкурсе.

Перезагрузка Бюро экономической безопасности уже три года является одним из основных требований как украинского бизнеса, так и международных партнеров и инвесторов. Незаконное силовое давление на бизнес в традициях печально известной "налоговой милиции" остается одним из ключевых факторов снижения инвестиционной привлекательности Украины, а вследствие этого - существенного ограничения производительности труда, доходов бюджета, реальных заработных плат, занятости и тому подобное. Обязательства изменить эту ситуацию неоднократно звучали публично из уст Президента Украины и зафиксированы в договоренностях с международными финансовыми институтами.

В ситуации четвертого года полномасштабной войны, в условиях падения экономики, катастрофической нехватки финансовых ресурсов, потребности ускоренных инвестиций в оборонную промышленность, необходимости сохранения рабочих мест и социальной сплоченности, - подобное нарушение обязательств будет влиять на инвестиционные решения украинских предпринимателей и их иностранных партнеров, на политику иностранных правительств и международных организаций в отношении Украины.

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Война - время для радикальных изменений к лучшему в сфере верховенства права и бизнес-климата, иначе возникает значительный риск, что экономика не сможет обеспечить устойчивость и выживание страны.

Призываем Правительство Украины пересмотреть решение и назначить кандидата, представленного Комиссией по отбору директора Бюро экономической безопасности. Этот шаг будет мощным сигналом всем заинтересованным сторонам о приверженности Украины принципам верховенства права и своим международным обязательствам.

Подписи:

European Business Association

Коалиция бизнес-сообществ за модернизацию Украины

Международное бизнес-сообщество Board

Торгово-промышленная палата Украины / Ukrainian CCI

CEO Club Ukraine

Союз украинских предпринимателей - СУП

ОО "Асоціація приватних роботодавців"

"Асоціація Українське об’єднання лізингодавців"

"Асоціація франчайзингу"

ОО "Підприємницька платформа "Дій" Ювеліри"

ОС "Національна організація роздрібної торгівлі"

ОС "Рада Бізнесу Тернопілля"

Ассоциация лизингодателей Украины".

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