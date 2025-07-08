Бізнес-спільноти звернулись до влади щодо непризначення директора БЕБ
Представники українських бізнес-спільнот звернулись до президента, голови Верховної Ради та прем'єр-міністра із закликом переглянути рішення та призначити кандидата, поданого Комісією з добору директора Бюро економічної безпеки.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Андрія Длігача.
"Президентові України Володимиру Зеленському
Голові Верховної Ради України Руслану Стефанчуку
Прем’єр-міністру України Денису Шмигалю
Заява українських бізнес-спільнот
Український бізнес, від імені якого ми говоримо як представники найбільших бізнес-спільнот України, стурбований рішенням Кабінету Міністрів України щодо непризначення на посаду директора Бюро економічної безпеки, обраного на прозорому конкурсі.
Перезавантаження Бюро економічної безпеки вже три роки є однією з основних вимог як українського бізнесу, так і міжнародних партнерів та інвесторів. Незаконний силовий тиск на бізнес у традиціях сумнозвісної "податкової міліції" залишається одним із ключових факторів зниження інвестиційної привабливості України, а внаслідок цього – суттєвого обмеження продуктивності праці, доходів бюджету, реальних заробітних плат, зайнятості тощо. Зобов’язання змінити цю ситуацію неодноразово звучали публічно з вуст Президента України та зафіксовані в домовленостях з міжнародними фінансовими інституціями.
В ситуації четвертого року повномасштабної війни, в умовах падіння економіки, катастрофічної нестачі фінансових ресурсів, потреби прискорених інвестицій в оборонну промисловість, необхідності збереження робочих місць та соціальної згуртованості, – подібне порушення зобов’язань впливатиме на інвестиційні рішення українських підприємців та їхніх іноземних партнерів, на політику іноземних урядів та міжнародних організацій щодо України.
Війна – час для радикальних змін на краще у сфері верховенства права та бізнес-клімату, бо інакше виникає значний ризик, що економіка не зможе забезпечити стійкість та виживання країни.
Закликаємо Уряд України переглянути рішення та призначити кандидата, поданого Комісією з добору директора Бюро економічної безпеки. Цей крок буде потужним сигналом всім зацікавленим сторонам щодо відданості України принципам верховенства права та своїм міжнародним зобов’язанням.
Підписи:
European Business Association
Коаліція бізнес-спільнот за модернізацію України
Міжнародна бізнес-спільнота Board
Торгово-промислова палата України / Ukrainian CCI
CEO Club Ukraine
Спілка українських підприємців - СУП
ГО "Асоціація приватних роботодавців"
"Асоціація Українське об’єднання лізингодавців"
"Асоціація франчайзингу"
ГО "Підприємницька платформа "Дій" Ювеліри"
ГС "Національна організація роздрібної торгівлі"
ГС "Рада Бізнесу Тернопілля"
Асоціація лізингодавців України".
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то, чому ж ми тоді сама ніщебродська країна європи?
Україну хочуть перетворити на оркостан,зепадаль все для цього робить.