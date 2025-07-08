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Новини Конкурс на керівника БЕБ
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Бізнес-спільноти звернулись до влади щодо непризначення директора БЕБ

Бюро економічної безпеки

Представники українських бізнес-спільнот звернулись до президента, голови Верховної Ради та прем'єр-міністра із закликом переглянути рішення та призначити кандидата, поданого Комісією з добору директора Бюро економічної безпеки. 

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Андрія Длігача.

заява

"Президентові України Володимиру Зеленському

Голові Верховної Ради України Руслану Стефанчуку

Прем’єр-міністру України Денису Шмигалю

Заява українських бізнес-спільнот

Український бізнес, від імені якого ми говоримо як представники найбільших бізнес-спільнот України, стурбований рішенням Кабінету Міністрів України щодо непризначення на посаду директора Бюро економічної безпеки, обраного на прозорому конкурсі.

Перезавантаження Бюро економічної безпеки вже три роки є однією з основних вимог як українського бізнесу, так і міжнародних партнерів та інвесторів. Незаконний силовий тиск на бізнес у традиціях сумнозвісної "податкової міліції" залишається одним із ключових факторів зниження інвестиційної привабливості України, а внаслідок цього – суттєвого обмеження продуктивності праці, доходів бюджету, реальних заробітних плат, зайнятості тощо. Зобов’язання змінити цю ситуацію неодноразово звучали публічно з вуст Президента України та зафіксовані в домовленостях з міжнародними фінансовими інституціями.

В ситуації четвертого року повномасштабної війни, в умовах падіння економіки, катастрофічної нестачі фінансових ресурсів, потреби прискорених інвестицій в оборонну промисловість, необхідності збереження робочих місць та соціальної згуртованості, – подібне порушення зобов’язань впливатиме на інвестиційні рішення українських підприємців та їхніх іноземних партнерів, на політику іноземних урядів та міжнародних організацій щодо України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конкурс на керівника БЕБ: директором обрано Олександра Цивінського

Війна – час для радикальних змін на краще у сфері верховенства права та бізнес-клімату, бо інакше виникає значний ризик, що економіка не зможе забезпечити стійкість та виживання країни.

Закликаємо Уряд України переглянути рішення та призначити кандидата, поданого Комісією з добору директора Бюро економічної безпеки. Цей крок буде потужним сигналом всім зацікавленим сторонам щодо відданості України принципам верховенства права та своїм міжнародним зобов’язанням.

Підписи:

European Business Association

Коаліція бізнес-спільнот за модернізацію України

Міжнародна бізнес-спільнота Board

Торгово-промислова палата України / Ukrainian CCI

CEO Club Ukraine

Спілка українських підприємців - СУП

ГО "Асоціація приватних роботодавців"

"Асоціація Українське об’єднання лізингодавців"

"Асоціація франчайзингу"

ГО "Підприємницька платформа "Дій" Ювеліри"

ГС "Національна організація роздрібної торгівлі"

ГС "Рада Бізнесу Тернопілля"

Асоціація лізингодавців України".

Також читайте: Кабмін в порушення закону відхилив рішення конкурсної комісії щодо нового голови БЕБ. Це зриває зобов’язання по МВФ та ЄС, - Железняк

Заява бізнес-спільнот
Заява бізнес-спільнот
Заява бізнес-спільнот

Автор: 

конкурс (1298) Бюро економічної безпеки (675)


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Топ коментарі
+4
"Закликаєте"?Що ж у нас бізнесспільнота така ссиклива?
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08.07.2025 18:49 Відповісти
+4
ти ж тільки подивись скільки у нас солодких місць для чинуш пенсіонерів.
закачаєшся...
спілки, асоціації, го, гс, спільноти.
то, чому ж ми тоді сама ніщебродська країна європи?
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08.07.2025 18:52 Відповісти
+3
«Спотрлото» не відповідає на листи незадоволених учасників найчеснішої лотереї.
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08.07.2025 19:02 Відповісти
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"Закликаєте"?Що ж у нас бізнесспільнота така ссиклива?
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08.07.2025 18:49 Відповісти
Цей длігач,до речі,з оп загравав інтенсивно.Їздив на всілякі конференції по відбудові України до 22р під керів єрмакп
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08.07.2025 18:51 Відповісти
ти ж тільки подивись скільки у нас солодких місць для чинуш пенсіонерів.
закачаєшся...
спілки, асоціації, го, гс, спільноти.
то, чому ж ми тоді сама ніщебродська країна європи?
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08.07.2025 18:52 Відповісти
Це все руки кремля, які заважають Зеленскому і його Шапіто-шоблу красти, і цим пришвидшувати перемогу. Питати кому пришвидшується допомога, це теж грати на руку Кремля.
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08.07.2025 18:54 Відповісти
Такі кумедні
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08.07.2025 18:55 Відповісти
«Спотрлото» не відповідає на листи незадоволених учасників найчеснішої лотереї.
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08.07.2025 19:02 Відповісти
Це звернення схоже на ''прошеніє хохлопов в паРаші,''стали на коліна і уклінно вимагають.😀
Україну хочуть перетворити на оркостан,зепадаль все для цього робить.
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08.07.2025 19:07 Відповісти
Та ложили вони на ваші звернення. КОРУПЦІЯ понад усе!!!
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08.07.2025 19:10 Відповісти
Зелёным ублюдкам насрать на всё и на всех. Им ***** только воровать и ******* , ******* и воровать.
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08.07.2025 19:15 Відповісти
Там же оборудки!Поставлять свого пса охороняти.Сто %!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Нема правди у зЕ.
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08.07.2025 19:33 Відповісти
Не закликати треба, а брати ішака та зелену банду за жабра. Рано чи пізно це прийдеться зробити. Просто втрачаємо час.
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08.07.2025 19:35 Відповісти
 
 