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Новости Атаки беспилотников на Херсон
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Один человек погиб в результате атаки российского дрона на Херсон

В Херсонской области россияне сбросили взрывчатку с дрона на 11-летнего мальчика

Вечером 8 июля россияне сбросили взрывчатку с дрона на жителя Херсона.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на 67-летнего мужчину. От полученных травм пострадавший погиб на месте. Мои соболезнования родным и близким", - написал он.

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Автор: 

беспилотник (3896) Херсон (2945) Херсонская область (4992) Херсонский район (428) война в Украине (5102)


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08.07.2025 20:59 Ответить
 
 