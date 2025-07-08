Один человек погиб в результате атаки российского дрона на Херсон
Вечером 8 июля россияне сбросили взрывчатку с дрона на жителя Херсона.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
"Оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на 67-летнего мужчину. От полученных травм пострадавший погиб на месте. Мои соболезнования родным и близким", - написал он.
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Чайка Київ
показать весь комментарий08.07.2025 20:59 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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