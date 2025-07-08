Одна людина загинула внаслідок атаки російського дрона на Херсон
Ввечері 8 липня росіяни скинули вибухівку з дрона на мешканця Херсона.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
"Окупанти скинули вибухівку з дрона на 67-річного чоловіка. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці. Мої співчуття рідним та близьким", - написав він.
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