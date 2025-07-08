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Новини Атаки безпілотників на Херсон
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Одна людина загинула внаслідок атаки російського дрона на Херсон

На Херсонщині росіяни скинули вибухівку з дрона на 11-річного хлопчика

Ввечері 8 липня росіяни скинули вибухівку з дрона на мешканця Херсона.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти скинули вибухівку з дрона на 67-річного чоловіка. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці. Мої співчуття рідним та близьким", - написав він.

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Автор: 

безпілотник (4481) Херсон (3490) Херсонська область (5984) Херсонський район (435) війна в Україні (5140)


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