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Новини обстріли Херсонщини
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Росіяни за день вбили одну людину і 18 поранили в Херсоні та області

Обстріли Херсонщини

Унаслідок російських атак на Херсон та Херсонську область упродовж дня 8 липня загинула одна людина, ще 18 осіб зазнали поранень.

Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, російська армія атакувала населені пункти Херсонщини здебільшого із застосуванням безпілотних літальних апаратів, а також артилерії.

За даними прокуратури, станом на 17:00 відомо, що внаслідок російської агресії одна людина загинула та ще 18 дістали поранень.

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Так, вранці, через вибух снаряду, що окупанти скинули з БпЛА на цивільний автомобіль в Антонівці, загинув чоловік.

Також внаслідок російських атак за допомогою дронів у Херсоні, Антонівці, Бериславі та Білозерці загалом постраждали 17 людей.

Ще одна людина дістала поранення в Херсоні через ворожу артилерійську атаку.

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Автор: 

обстріл (29734) Херсон (3490) Берислав (199) Херсонська область (5984) Бериславський район (99) Херсонський район (435) Білозерка (59)


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