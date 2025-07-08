Росіяни за день вбили одну людину і 18 поранили в Херсоні та області

Унаслідок російських атак на Херсон та Херсонську область упродовж дня 8 липня загинула одна людина, ще 18 осіб зазнали поранень.

Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, російська армія атакувала населені пункти Херсонщини здебільшого із застосуванням безпілотних літальних апаратів, а також артилерії.



За даними прокуратури, станом на 17:00 відомо, що внаслідок російської агресії одна людина загинула та ще 18 дістали поранень.

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Так, вранці, через вибух снаряду, що окупанти скинули з БпЛА на цивільний автомобіль в Антонівці, загинув чоловік.



Також внаслідок російських атак за допомогою дронів у Херсоні, Антонівці, Бериславі та Білозерці загалом постраждали 17 людей.



Ще одна людина дістала поранення в Херсоні через ворожу артилерійську атаку.

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