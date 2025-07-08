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Новости обстрелы Херсонщины
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Россияне за день убили одного человека и 18 ранили в Херсоне и области

Обстрелы Херсонской области

В результате российских атак на Херсон и Херсонскую область в течение дня 8 июля погиб один человек, 18 человек получили ранения.

Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, российская армия атаковала населенные пункты Херсонщины, в основном, с применением беспилотных летательных аппаратов, а также артиллерии.

По данным прокуратуры, по состоянию на 17:00 известно, что в результате российской агрессии один человек погиб и еще 18 получили ранения.

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Так, утром, из-за взрыва снаряда, который оккупанты сбросили с БПЛА на гражданский автомобиль в Антоновке, погиб мужчина.

Также в результате российских атак с помощью дронов в Херсоне, Антоновке, Бериславе и Белозерке в целом пострадали 17 человек.

Еще один человек получил ранения в Херсоне из-за вражеской артиллерийской атаки.

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Автор: 

обстрел (28409) Херсон (2945) Берислав (155) Херсонская область (4992) Бериславский район (100) Херсонский район (428) Белозерка (59)


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