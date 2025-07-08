18-летнюю студентку из Украины, пропавшую 4 июля в Италии, нашли повешенной

В Италии 8 июля нашли повешенной 18-летнюю украинскую студентку Марию Бугаеву, пропавшую четыре дня назад на юге Италии.

Об этом сообщили итальянские издания La Stampa и ANSA, передает Цензор.НЕТ.

По данным СМИ, Бугаева находилась в туристическом поселке Медитур южного итальянского региона Апулия в рамках европейского проекта с братиславским Университетом Коменского.

Как пишет газета Il Messaggero, Марию нашли повешенной на дереве в сельской местности. Ее матери уже сообщили о смерти дочери и она уже едет в Италию.

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Она пропала в прошлую пятницу, 4 июля. В ее гостиничном номере нашли телефон, паспорт и лист с несколькими мобильными номерами. Незадолго до исчезновения она перевела определенную сумму денег брату.

Сначала итальянские правоохранители считали, что Бугаева сама решила сбежать, потому что незадолго до исчезновения узнала, что ее стажировка в Италии завершится 6 июля без возможности продолжения - тогда как многие другие студенты оставались до сентября.

Украинку также зафиксировали камеры видеонаблюдения вблизи места ее стажировки. На записи видно, как Бугаева направляется к пляжу, после чего ее следы исчезают.

Руководители заведения сообщили о ее исчезновении утром 5 июля. Бугаеву описали как "тихую девушку", которая была заинтересована в стажировке в Италии.

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