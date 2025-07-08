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Новини Смерть студентки з України в Італії
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18-річну студентку з України, яка зникла 4 липня в Італії, знайшли повішеною

В Італії знайшли повішеною 18-річну українку, яка зникла минулого тижня

В Італії 8 липня знайшли повішеною 18-річну українську студентку Марію Бугайову, яка зникла чотири дні тому на півдні Італії.

Про це повідомили італійські видання La Stampa та ANSA, передає Цензор.НЕТ.

За даними ЗМІ, Бугайова перебувала в туристичному селищі Медітур південного італійського регіону Апулія в рамках європейського проєкту з братиславським Університетом Коменського.

Як пише газета Il Messaggero, Марію знайшли повішеною на дереві у сільській місцевості. Її матері вже сповістили про смерть доньки й вона вже їде до Італії.

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Вона зникла минулої пʼятниці, 4 липня. У її готельному номері знайшли телефон, паспорт і аркуш із кількома мобільними номерами. Незадовго до зникнення вона переказала певну суму грошей братові.

Спершу італійські правоохоронці вважали, що Бугайова сама вирішила втекти, бо незадовго до зникнення дізналась, що її стажування в Італії завершиться 6 липня без можливості продовження – тоді як багато інших студентів залишались до вересня.

Українку також зафіксували камери відеоспостереження поблизу місця її стажування. На записі видно, як Бугайова прямує до пляжу, після чого її сліди зникають.

Керівники закладу повідомили про її зникнення уранці 5 липня. Бугайову описали як "тиху дівчину", яка була зацікавлена у стажуванні в Італії.

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Автор: 

Італія (1594) самогубство (653) українці (2558)


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"...прямує до пляжу, після чого її сліди зникають." Джерело: https://censor.net/ua/n3562231

Ну так, по дорозі до "сільської місцевості" та в самій "сільській місцевості" жодної камери нема...
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08.07.2025 20:37 Відповісти
Кацапи довели.
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08.07.2025 21:08 Відповісти
ФСБ?
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08.07.2025 21:37 Відповісти
А Эдуард Мизин из Приватбанка который выдавал Азовцевв Мариуполе 2022 году до сих пор не повесился…
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08.07.2025 22:14 Відповісти
 
 