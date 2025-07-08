18-річну студентку з України, яка зникла 4 липня в Італії, знайшли повішеною

В Італії 8 липня знайшли повішеною 18-річну українську студентку Марію Бугайову, яка зникла чотири дні тому на півдні Італії.

Про це повідомили італійські видання La Stampa та ANSA, передає Цензор.НЕТ.

За даними ЗМІ, Бугайова перебувала в туристичному селищі Медітур південного італійського регіону Апулія в рамках європейського проєкту з братиславським Університетом Коменського.

Як пише газета Il Messaggero, Марію знайшли повішеною на дереві у сільській місцевості. Її матері вже сповістили про смерть доньки й вона вже їде до Італії.

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Вона зникла минулої пʼятниці, 4 липня. У її готельному номері знайшли телефон, паспорт і аркуш із кількома мобільними номерами. Незадовго до зникнення вона переказала певну суму грошей братові.

Спершу італійські правоохоронці вважали, що Бугайова сама вирішила втекти, бо незадовго до зникнення дізналась, що її стажування в Італії завершиться 6 липня без можливості продовження – тоді як багато інших студентів залишались до вересня.

Українку також зафіксували камери відеоспостереження поблизу місця її стажування. На записі видно, як Бугайова прямує до пляжу, після чого її сліди зникають.

Керівники закладу повідомили про її зникнення уранці 5 липня. Бугайову описали як "тиху дівчину", яка була зацікавлена у стажуванні в Італії.

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