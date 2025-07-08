Пришло время изменить правила игры для Путина и тех, кто поддерживает его военную машину, - сенатор Грэм

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Президент Трамп метко сказал об играх, в которые играет Путин. Сенат вскоре рассмотрит законопроект о жестких санкциях - не только против России, но и против таких стран, как Китай и Индия, которые покупают российские энергоносители, финансирующие военную машину Путина.

Законопроект Сената содержит президентское исключение, чтобы дать президенту Трампу максимальное влияние. Когда речь идет о Путине и тех, кто поддерживает его военную машину, пришло время изменить правила игры", - написал Грэм в соцсети Х.

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Законопроект Грэма-Блюменталя о санкциях против РФ

1 апреля стало известно, что в Сенат США внесен законопроект о новых санкционных мерах против России. Согласно документу, может быть введен 500% тариф на импорт товаров из стран, которые продолжают закупать российскую нефть и другое сырье.

Предлагаемые меры направлены на усиление экономического давления на Россию и создание дополнительных препятствий для стран, которые продолжают торговлю российскими энергоресурсами.

Инициатива представлена сенатором-республиканцем Линдси Грэмом и сенатором-демократом Ричардом Блюменталем. Известно, законопроект поддерживает 82 сенатора США из 100.