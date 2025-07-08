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Новости Санкции США против России
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Пришло время изменить правила игры для Путина и тех, кто поддерживает его военную машину, - сенатор Грэм

Сенатор-республиканец Линдси Грэм

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Президент Трамп метко сказал об играх, в которые играет Путин. Сенат вскоре рассмотрит законопроект о жестких санкциях - не только против России, но и против таких стран, как Китай и Индия, которые покупают российские энергоносители, финансирующие военную машину Путина.

Законопроект Сената содержит президентское исключение, чтобы дать президенту Трампу максимальное влияние. Когда речь идет о Путине и тех, кто поддерживает его военную машину, пришло время изменить правила игры", - написал Грэм в соцсети Х.

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Законопроект Грэма-Блюменталя о санкциях против РФ

1 апреля стало известно, что в Сенат США внесен законопроект о новых санкционных мерах против России. Согласно документу, может быть введен 500% тариф на импорт товаров из стран, которые продолжают закупать российскую нефть и другое сырье.

Предлагаемые меры направлены на усиление экономического давления на Россию и создание дополнительных препятствий для стран, которые продолжают торговлю российскими энергоресурсами.

Инициатива представлена сенатором-республиканцем Линдси Грэмом и сенатором-демократом Ричардом Блюменталем. Известно, законопроект поддерживает 82 сенатора США из 100.

Автор: 

санкции (11616) Сенат США (519) Линдси Грэм (90)


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Топ комментарии
+2
"Наша пісня гарна й нова ..."
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08.07.2025 21:54 Ответить
+1
ну, хоч щось....
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08.07.2025 21:57 Ответить
+1
Проснулись только? Война уже 11 лет идёт((
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08.07.2025 21:57 Ответить
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Зараз почнуть вискакувати як гриби після дощу - бо Трамп сказав - а Конгрес шо вже на другому плані
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08.07.2025 21:48 Ответить
Параша вбиває, а гамерика все звіздить.
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08.07.2025 22:06 Ответить
програй доніку в гольф три рази....
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08.07.2025 21:49 Ответить
а, ти б зміг?
я, ні.
я, взагалі не знаю з якого кінця за клюшку хапати і куди фігачити.
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08.07.2025 21:56 Ответить
тут важливо шолом не задом на перед напялювати
і клюху не крючком до плечей брати....
висновок - ні не зміг би...
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08.07.2025 21:59 Ответить
"я, взагалі не знаю з якого кінця за клюшку хапати і куди фігачити. "
Якшо треба саме програти, то у вас всі необхідні навичкі є. Головне в Трампона ключкою не зарядити випадково.
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08.07.2025 22:06 Ответить
а,,, ви про настолький теніс? - там теж є шайба!
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08.07.2025 22:08 Ответить
в києві сніга вже років з п'ятнадцять майже немає. так що, лиж у мене теж немає.
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08.07.2025 22:11 Ответить
так і знав, що "Льдінку" вже заасфальтували.
копійчини нема в приватбанку, якось обніс Божа...
хочя друзі і не один пропонували, а давай разом?
а давайте ви якось самі без мене? - довіри нуль до приватбанку...
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08.07.2025 22:19 Ответить
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08.07.2025 21:50 Ответить
напиши його портрет, і видвинь його на премію миру!
це мені треба тебе вчити, як діменционних дітей в 80 рочків заспокоювати?
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08.07.2025 21:53 Ответить
"Наша пісня гарна й нова ..."
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08.07.2025 21:54 Ответить
ну, хоч щось....
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08.07.2025 21:57 Ответить
А навіщо Ви і такі як Ви чекаєте рішення Сенату і Трампа? 73% чули від свого боневтіка у 2019 році, що він знає як закінчити війну і закінчить її. А якщо не закінчить, то піде, щоб її закінчив той, хто зможе. То виходить Зе брехав, а винен Трамп?
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08.07.2025 22:49 Ответить
Jesli vedut sankciji ne tolko kacapam,no i ejio pokupatelej,eto uze interesno,kak budet obxodit kacapi sankciji,kogda ne odna strana nebudet zakupat neft i gaz s nix
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08.07.2025 21:55 Ответить
Там норма про санкції діє тільки за особистим рішенням Трампа. Тому той закон фількіна грамота.
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08.07.2025 21:59 Ответить
Da ot Trampa zaviset,no jesli tot dast dobro,kacapam budet problemi,rubli vmesto tapetax mozno budet ispolzyvat
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08.07.2025 22:17 Ответить
Проснулись только? Война уже 11 лет идёт((
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08.07.2025 21:57 Ответить
трамп дурачка включає,а насправді яйця путіна вже в тисках.
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08.07.2025 22:00 Ответить
Гройсместер Бандера-

Сенат виділяє допомогу в 60 млрд $, яка більш-менш автоматично йде в Україну навіть після Байдена
Вкраїнчики: Байден козел

Трамп: тепер я особисто буду вирішувати коли, що і скільки з цієї допомоги передавати Україні. Тримайте 10 Петріотів і хватіт
Вкраїнчики: дякую, дуже дякую
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08.07.2025 22:01 Ответить
Шоб ви так озброєння постачали, як язиком ляпаєте...
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08.07.2025 22:04 Ответить
Настав час змінити правила гри для Путіна


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08.07.2025 22:07 Ответить
знову кацап....
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08.07.2025 22:28 Ответить
"свіженький",козлорилий путлобот, сьогодні вилуплений.
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08.07.2025 22:32 Ответить
його тільки модер не бачить...
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08.07.2025 22:35 Ответить
Повірте на слово, нічого такого не буде! рф буде надалі торгувати з віссю зла і цього їм вистачить надовго для продовження війни.
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08.07.2025 22:27 Ответить
Маск красень! Сотворив свою партію і Трамп обісрався.
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08.07.2025 22:28 Ответить
як вам вдалося з двох ідіотів вибрати красеня?
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08.07.2025 22:33 Ответить
у цьому випадку Маск красень-ідіот (корисний ідіот)
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08.07.2025 22:35 Ответить
в демів нема лідера і це є основна проблема... - паломата ніяка партія...
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08.07.2025 22:43 Ответить
Що знову вся надія на Трампа? А як же Боневтік Потужний? Трамп ще і року не займає посаду, а просрочений Боневтік Потужний сьомий рік, то виходить він нічого не робив і чекав, коли прийде Трамп і закінчть за нього війну? А чому випала риторика президента України про перемогу, а кажуть просто про закінчення війни? То що, кави в Ялті не буде? А шашлики то хоч будуть?
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08.07.2025 22:53 Ответить
шоце за пІз%абол?
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08.07.2025 22:54 Ответить
 
 