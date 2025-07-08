Пришло время изменить правила игры для Путина и тех, кто поддерживает его военную машину, - сенатор Грэм
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Президент Трамп метко сказал об играх, в которые играет Путин. Сенат вскоре рассмотрит законопроект о жестких санкциях - не только против России, но и против таких стран, как Китай и Индия, которые покупают российские энергоносители, финансирующие военную машину Путина.
Законопроект Сената содержит президентское исключение, чтобы дать президенту Трампу максимальное влияние. Когда речь идет о Путине и тех, кто поддерживает его военную машину, пришло время изменить правила игры", - написал Грэм в соцсети Х.
Законопроект Грэма-Блюменталя о санкциях против РФ
1 апреля стало известно, что в Сенат США внесен законопроект о новых санкционных мерах против России. Согласно документу, может быть введен 500% тариф на импорт товаров из стран, которые продолжают закупать российскую нефть и другое сырье.
Предлагаемые меры направлены на усиление экономического давления на Россию и создание дополнительных препятствий для стран, которые продолжают торговлю российскими энергоресурсами.
Инициатива представлена сенатором-республиканцем Линдси Грэмом и сенатором-демократом Ричардом Блюменталем. Известно, законопроект поддерживает 82 сенатора США из 100.
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я, ні.
я, взагалі не знаю з якого кінця за клюшку хапати і куди фігачити.
і клюху не крючком до плечей брати....
висновок - ні не зміг би...
Якшо треба саме програти, то у вас всі необхідні навичкі є. Головне в Трампона ключкою не зарядити випадково.
копійчини нема в приватбанку, якось обніс Божа...
хочя друзі і не один пропонували, а давай разом?
а давайте ви якось самі без мене? - довіри нуль до приватбанку...
це мені треба тебе вчити, як діменционних дітей в 80 рочків заспокоювати?
Сенат виділяє допомогу в 60 млрд $, яка більш-менш автоматично йде в Україну навіть після Байдена
Вкраїнчики: Байден козел
Трамп: тепер я особисто буду вирішувати коли, що і скільки з цієї допомоги передавати Україні. Тримайте 10 Петріотів і хватіт
Вкраїнчики: дякую, дуже дякую