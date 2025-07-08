Настав час змінити правила гри для Путіна і тих, хто підтримує його військову машину, - сенатор Грем

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Президент Трамп влучно сказав про ігри, в які грає Путін. Сенат незабаром розгляне законопроект про жорсткі санкції - не лише проти Росії, але й проти таких країн, як Китай та Індія, які купують російські енергоносії, що фінансують військову машину Путіна.

Законопроект Сенату містить президентське виключення, щоб дати президенту Трампу максимальний вплив. Коли йдеться про Путіна і тих, хто підтримує його військову машину, настав час змінити правила гри", - написав Грем в соцмережі Х.

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Законопроєкт Грема-Блюменталя щодо санкцій проти РФ

1 квітня стало відомо, що до Сенату США внесено законопроєкт про нові санкційні заходи проти Росії. Згідно з документом, може бути запроваджено 500% тариф на імпорт товарів із країн, які продовжують закуповувати російську нафту та іншу сировину.

Пропоновані заходи спрямовані на посилення економічного тиску на Росію і створення додаткових перешкод для країн, які продовжують торгівлю російськими енергоресурсами.

Ініціатива представлена сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом і сенатором-демократом Річардом Блюменталем. Наразі відомо, законопроєкт підтримує 82 сенатори США зі 100.