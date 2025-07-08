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Новини Санкції США проти Росії
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Настав час змінити правила гри для Путіна і тих, хто підтримує його військову машину, - сенатор Грем

сенатор-республіканець Ліндсі Грем

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Президент Трамп влучно сказав про ігри, в які грає Путін. Сенат незабаром розгляне законопроект про жорсткі санкції - не лише проти Росії, але й проти таких країн, як Китай та Індія, які купують російські енергоносії, що фінансують військову машину Путіна.

Законопроект Сенату містить президентське виключення, щоб дати президенту Трампу максимальний вплив. Коли йдеться про Путіна і тих, хто підтримує його військову машину, настав час змінити правила гри", - написав Грем в соцмережі Х.

Читайте також: Сенатори США ініціювали розслідування щодо Трампа: п’ять місяців не запроваджував санкції проти РФ

Законопроєкт Грема-Блюменталя щодо санкцій проти РФ

1 квітня стало відомо, що до Сенату США внесено законопроєкт про нові санкційні заходи проти Росії. Згідно з документом, може бути запроваджено 500% тариф на імпорт товарів із країн, які продовжують закуповувати російську нафту та іншу сировину.

Пропоновані заходи спрямовані на посилення економічного тиску на Росію і створення додаткових перешкод для країн, які продовжують торгівлю російськими енергоресурсами.

Ініціатива представлена сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом і сенатором-демократом Річардом Блюменталем. Наразі відомо, законопроєкт підтримує 82 сенатори США зі 100.

Автор: 

санкції (12323) Сенат США (618) Грем Ліндсі (100)


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Топ коментарі
+1
"Наша пісня гарна й нова ..."
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08.07.2025 21:54 Відповісти
+1
ну, хоч щось....
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08.07.2025 21:57 Відповісти
+1
Проснулись только? Война уже 11 лет идёт((
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08.07.2025 21:57 Відповісти
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Зараз почнуть вискакувати як гриби після дощу - бо Трамп сказав - а Конгрес шо вже на другому плані
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08.07.2025 21:48 Відповісти
Параша вбиває, а гамерика все звіздить.
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08.07.2025 22:06 Відповісти
програй доніку в гольф три рази....
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08.07.2025 21:49 Відповісти
а, ти б зміг?
я, ні.
я, взагалі не знаю з якого кінця за клюшку хапати і куди фігачити.
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08.07.2025 21:56 Відповісти
тут важливо шолом не задом на перед напялювати
і клюху не крючком до плечей брати....
висновок - ні не зміг би...
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08.07.2025 21:59 Відповісти
"я, взагалі не знаю з якого кінця за клюшку хапати і куди фігачити. "
Якшо треба саме програти, то у вас всі необхідні навичкі є. Головне в Трампона ключкою не зарядити випадково.
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08.07.2025 22:06 Відповісти
а,,, ви про настолький теніс? - там теж є шайба!
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08.07.2025 22:08 Відповісти
в києві сніга вже років з п'ятнадцять майже немає. так що, лиж у мене теж немає.
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08.07.2025 22:11 Відповісти
так і знав, що "Льдінку" вже заасфальтували.
копійчини нема в приватбанку, якось обніс Божа...
хочя друзі і не один пропонували, а давай разом?
а давайте ви якось самі без мене? - довіри нуль до приватбанку...
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08.07.2025 22:19 Відповісти
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08.07.2025 21:50 Відповісти
напиши його портрет, і видвинь його на премію миру!
це мені треба тебе вчити, як діменционних дітей в 80 рочків заспокоювати?
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08.07.2025 21:53 Відповісти
"Наша пісня гарна й нова ..."
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08.07.2025 21:54 Відповісти
ну, хоч щось....
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08.07.2025 21:57 Відповісти
Jesli vedut sankciji ne tolko kacapam,no i ejio pokupatelej,eto uze interesno,kak budet obxodit kacapi sankciji,kogda ne odna strana nebudet zakupat neft i gaz s nix
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08.07.2025 21:55 Відповісти
Там норма про санкції діє тільки за особистим рішенням Трампа. Тому той закон фількіна грамота.
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08.07.2025 21:59 Відповісти
Da ot Trampa zaviset,no jesli tot dast dobro,kacapam budet problemi,rubli vmesto tapetax mozno budet ispolzyvat
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08.07.2025 22:17 Відповісти
Проснулись только? Война уже 11 лет идёт((
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08.07.2025 21:57 Відповісти
трамп дурачка включає,а насправді яйця путіна вже в тисках.
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08.07.2025 22:00 Відповісти
Гройсместер Бандера-

Сенат виділяє допомогу в 60 млрд $, яка більш-менш автоматично йде в Україну навіть після Байдена
Вкраїнчики: Байден козел

Трамп: тепер я особисто буду вирішувати коли, що і скільки з цієї допомоги передавати Україні. Тримайте 10 Петріотів і хватіт
Вкраїнчики: дякую, дуже дякую
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08.07.2025 22:01 Відповісти
Шоб ви так озброєння постачали, як язиком ляпаєте...
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08.07.2025 22:04 Відповісти
Настав час змінити правила гри для Путіна


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08.07.2025 22:07 Відповісти
Настал час очистить ПриватБанк от сотрудников с имуществом в Москве! от сотрудников которые давно уже вывезли детей и родителей в Москву и таких там очень и очень много! По этому ракеты летят по полигонам, ракеты летят по местам дестхлакации и обучения личного состава сил обороны!
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08.07.2025 22:20 Відповісти
 
 