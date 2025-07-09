Мы заботимся о том, чтобы у Украины было все необходимое, - Госдеп о помощи

В Государственном департаменте США заверили, что позиция по помощи Украине останется неизменной.

Об этом сказала пресс-секретарь внешнеполитического ведомства США Тэмми Брюс, передает Цензор.НЕТ.

"Мы заботимся об этих людях. Мы заботимся о том, чтобы быть уверенными, что они имеют то, что им нужно. Президент очень громко высказывался относительно масштабных жертв (в Украине - Ред.), которые продолжают иметь место. И о том, как их нужно прекратить, каким должно быть прекращение огня, и как это должно происходить между двумя сторонами", - рассказала Брюс.

Пресс-секретарь указала, что произошло возобновление поставок оружия в Украину после "стандартного пересмотра" Пентагоном имеющихся вооружений, как накануне это сформулировали в Белом доме.

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"Президент четко высказался по этому поводу. И если не вдаваться в детали о том, что именно он чувствует, очевидно, он решительно настроен в плане способности Украины защитить себя", - подчеркнула она.

И добавила, что Соединенные Штаты не меняли позиции в поддержку Украины.

"Мы помогали им (украинцам - Ред.). Мы продолжим помогать им. Там очень сложная ситуация. Это наша позиция - и она всегда была такой",- резюмировала пресс-секретарь внешнеполитического ведомства США.

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