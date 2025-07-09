Мы заботимся о том, чтобы у Украины было все необходимое, - Госдеп о помощи
В Государственном департаменте США заверили, что позиция по помощи Украине останется неизменной.
Об этом сказала пресс-секретарь внешнеполитического ведомства США Тэмми Брюс, передает Цензор.НЕТ.
"Мы заботимся об этих людях. Мы заботимся о том, чтобы быть уверенными, что они имеют то, что им нужно. Президент очень громко высказывался относительно масштабных жертв (в Украине - Ред.), которые продолжают иметь место. И о том, как их нужно прекратить, каким должно быть прекращение огня, и как это должно происходить между двумя сторонами", - рассказала Брюс.
Пресс-секретарь указала, что произошло возобновление поставок оружия в Украину после "стандартного пересмотра" Пентагоном имеющихся вооружений, как накануне это сформулировали в Белом доме.
"Президент четко высказался по этому поводу. И если не вдаваться в детали о том, что именно он чувствует, очевидно, он решительно настроен в плане способности Украины защитить себя", - подчеркнула она.
И добавила, что Соединенные Штаты не меняли позиции в поддержку Украины.
"Мы помогали им (украинцам - Ред.). Мы продолжим помогать им. Там очень сложная ситуация. Это наша позиция - и она всегда была такой",- резюмировала пресс-секретарь внешнеполитического ведомства США.
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Безпрецедентна і добровільна передача третього у світі за потужністю ядерного арсеналу.
Потенційно цей арсенал був здатний повністю знищити США, особливо в разі атаки найважчими у світі українськими ракетами через південь США, де була відсутня ефективна ПРО. Україна, жертвуючи власною безпекою, знищила 176 таких міжконтинентальних ракет, понад 1900 стратегічних ядерних боєголовок та десятки важких стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-160 і Ту-95;
• без реалізації Україною такого самовідданого кроку стратегічна безпека США залишалася б вразливою протягом десятиліть. Україна, ліквідувавши спрямовану проти США ядерну загрозу зі своєї території і позбувшись своєї стратегічної ядерної зброї, заощадила для США трильйони доларів, які вони мали б витрачати на будівництво і утримання відповідної оборони протягом останніх 30 років.
Натомість Україна втратила стратегічний потенціал захисту, вартість відбудови якого у ******** цінах також становить не менше трильйона доларів США."
Для американських платників податків вартість такої послуги з того часу - це вже заощаджені на оборону трильйони доларів США (за неповними і дуже скромними розрахунками)."
Хтось там раніше заблокував, хтось розблокував,
але не туди надіслав...
Це ж все було. І не раз. Це все - політичні рішення,
але за законодавством США свідомо зупинити постачання зброї після рішення Конгресу - це привід для початку процедури імпічменту президента і тюрма для бюрократа, рано чи пізно.!!
Ви буквально вчора кричали america first / самим треба / хочеться пересвідчитись що не вкрадуть . Будапештські гаранти грьобані
а коли сам то і немає кого питати "а по цій ***** можна пальнути, чи нє?"
ви знову за бубу, рига младого, брехуна і казла голоснете?