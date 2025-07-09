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Новости помощь Украине от США
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Мы заботимся о том, чтобы у Украины было все необходимое, - Госдеп о помощи

Пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс

В Государственном департаменте США заверили, что позиция по помощи Украине останется неизменной.

Об этом сказала пресс-секретарь внешнеполитического ведомства США Тэмми Брюс, передает Цензор.НЕТ.

"Мы заботимся об этих людях. Мы заботимся о том, чтобы быть уверенными, что они имеют то, что им нужно. Президент очень громко высказывался относительно масштабных жертв (в Украине - Ред.), которые продолжают иметь место. И о том, как их нужно прекратить, каким должно быть прекращение огня, и как это должно происходить между двумя сторонами", - рассказала Брюс.

Пресс-секретарь указала, что произошло возобновление поставок оружия в Украину после "стандартного пересмотра" Пентагоном имеющихся вооружений, как накануне это сформулировали в Белом доме.

Читайте: Война в Украине продолжалась бы 3-4 дня, если бы США не передали Киеву лучшее оружие, - Трамп

"Президент четко высказался по этому поводу. И если не вдаваться в детали о том, что именно он чувствует, очевидно, он решительно настроен в плане способности Украины защитить себя", - подчеркнула она.

И добавила, что Соединенные Штаты не меняли позиции в поддержку Украины.

"Мы помогали им (украинцам - Ред.). Мы продолжим помогать им. Там очень сложная ситуация. Это наша позиция - и она всегда была такой",- резюмировала пресс-секретарь внешнеполитического ведомства США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп одобрил предоставление Украине оборонительного оружия: Путин ведет себя плохо

Автор: 

Госдепартамент США (1859) помощь (7958)


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Топ комментарии
+10
"Україна є не боржником США, а союзником і стратегічним партнером.

Безпрецедентна і добровільна передача третього у світі за потужністю ядерного арсеналу.
Потенційно цей арсенал був здатний повністю знищити США, особливо в разі атаки найважчими у світі українськими ракетами через південь США, де була відсутня ефективна ПРО. Україна, жертвуючи власною безпекою, знищила 176 таких міжконтинентальних ракет, понад 1900 стратегічних ядерних боєголовок та десятки важких стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-160 і Ту-95;

• без реалізації Україною такого самовідданого кроку стратегічна безпека США залишалася б вразливою протягом десятиліть. Україна, ліквідувавши спрямовану проти США ядерну загрозу зі своєї території і позбувшись своєї стратегічної ядерної зброї, заощадила для США трильйони доларів, які вони мали б витрачати на будівництво і утримання відповідної оборони протягом останніх 30 років.
Натомість Україна втратила стратегічний потенціал захисту, вартість відбудови якого у ******** цінах також становить не менше трильйона доларів США."
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09.07.2025 02:02 Ответить
+8
"Україна вже надала всьому Світові безпрецедентну послугу у зміцненні його безпеки. Зокрема, вона ліквідувала загрозу знищення США третім у світі за потужністю арсеналом стратегічної ядерної зброї.
Для американських платників податків вартість такої послуги з того часу - це вже заощаджені на оборону трильйони доларів США (за неповними і дуже скромними розрахунками)."
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09.07.2025 02:05 Ответить
+7
Як казала Мальвіна: - Пішов ти в сраку, Буратіно! Від твоєї любові вся пNзда у скалках!
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09.07.2025 02:04 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Ну вас нах з вашим піклуванням.
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09.07.2025 01:40 Ответить
bullshit
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09.07.2025 01:43 Ответить
Давайте вже, годі зволікати.
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09.07.2025 01:53 Ответить
"Україна є не боржником США, а союзником і стратегічним партнером.

Безпрецедентна і добровільна передача третього у світі за потужністю ядерного арсеналу.
Потенційно цей арсенал був здатний повністю знищити США, особливо в разі атаки найважчими у світі українськими ракетами через південь США, де була відсутня ефективна ПРО. Україна, жертвуючи власною безпекою, знищила 176 таких міжконтинентальних ракет, понад 1900 стратегічних ядерних боєголовок та десятки важких стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-160 і Ту-95;

• без реалізації Україною такого самовідданого кроку стратегічна безпека США залишалася б вразливою протягом десятиліть. Україна, ліквідувавши спрямовану проти США ядерну загрозу зі своєї території і позбувшись своєї стратегічної ядерної зброї, заощадила для США трильйони доларів, які вони мали б витрачати на будівництво і утримання відповідної оборони протягом останніх 30 років.
Натомість Україна втратила стратегічний потенціал захисту, вартість відбудови якого у ******** цінах також становить не менше трильйона доларів США."
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09.07.2025 02:02 Ответить
"Україна вже надала всьому Світові безпрецедентну послугу у зміцненні його безпеки. Зокрема, вона ліквідувала загрозу знищення США третім у світі за потужністю арсеналом стратегічної ядерної зброї.
Для американських платників податків вартість такої послуги з того часу - це вже заощаджені на оборону трильйони доларів США (за неповними і дуже скромними розрахунками)."
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09.07.2025 02:05 Ответить
Тут Зеля хорошо договорился, вернули поставки и даже договорился их увеличить
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09.07.2025 02:02 Ответить
А той факт, що перед цим блазень своєю поведінкою та примхами все запоров, це теж "хорошо"?
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09.07.2025 07:53 Ответить
Як казала Мальвіна: - Пішов ти в сраку, Буратіно! Від твоєї любові вся пNзда у скалках!
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09.07.2025 02:04 Ответить
"Пішов ти в сраку, Буратіно" - вкрай необачна заява з її боку 😂
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09.07.2025 07:55 Ответить
Президент Дональд Трамп сказав, що треба відновити постачання зброї Україні.
Хтось там раніше заблокував, хтось розблокував,
але не туди надіслав...
Це ж все було. І не раз. Це все - політичні рішення,
але за законодавством США свідомо зупинити постачання зброї після рішення Конгресу - це привід для початку процедури імпічменту президента і тюрма для бюрократа, рано чи пізно.!!
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09.07.2025 02:28 Ответить
Ну да... А продолжение анекдота ... А зачем мне Мальвина? У меня наждачка есть?!
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09.07.2025 02:30 Ответить
ідіотка ?

Ви буквально вчора кричали america first / самим треба / хочеться пересвідчитись що не вкрадуть . Будапештські гаранти грьобані
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09.07.2025 03:52 Ответить
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09.07.2025 07:58 Ответить
Дякуємо вам за це. І 10 ракет Patriot вже більш ніж достатньо.
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09.07.2025 03:56 Ответить
США планують передати Україні додаткову систему Patriot - WSJ
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09.07.2025 04:46 Ответить
"ну почему я к тебе недоверчівая"
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09.07.2025 04:55 Ответить
Никто не бросит на произвол такое удачное приобретение. Украина второй Израиль. Но вместо арабов свиньи бывшего совка. Их тоже кто-то должен держать в наморднике.
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09.07.2025 05:29 Ответить
Ми піклуємось аби в України було те, що потрібно
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09.07.2025 05:56 Ответить
Залежати від примх Трампа це дуже нестабільно. Завтра йому ***** навішає локшини на вуха і він може знову зупинити допомогу Україні... Скористаємось ситуацією а далі хто його знає як буде. Ми маємо робити більше самі для себе.
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09.07.2025 06:19 Ответить
саме так....
а коли сам то і немає кого питати "а по цій ***** можна пальнути, чи нє?"
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09.07.2025 06:52 Ответить
Україна, мати моя, завжди знав, що ти міцна мов скеля!
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09.07.2025 06:57 Ответить
Забули українці чисто український слоган - а нехай мені буде... Повелися на "авось"
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09.07.2025 06:58 Ответить
скажіть мені, ну як відмахаємося відібємося від кацапні
ви знову за бубу, рига младого, брехуна і казла голоснете?
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09.07.2025 07:22 Ответить
не каламуть воду
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09.07.2025 07:55 Ответить
Ми піклуємося про цих людей.---РАШИСТСЬКА смерть піклується про український народ значно краще ,адже немає достатнього піклування із боку США,НАТО ,ЄС і "зепоцріотів" про те.щоб Україна мала все необжідне для захисту від рашиського людожера і кровопивці
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09.07.2025 09:19 Ответить
 
 