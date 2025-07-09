Ми піклуємось аби в України було те, що потрібно, - Держдеп про допомогу
У Державному департаменті США запевнили, що позиція щодо допомоги Україні залишиться незмінною.
Про це сказала речниця зовнішньополітичного відомства США Теммі Брюс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми піклуємося про цих людей. Ми піклуємося про те, аби бути певними, що вони мають те, що їм потрібно. Президент дуже голосно висловлювався щодо масштабних жертв (в Україні – Ред.), які продовжують мати місце. І про те, як їх потрібно припинити, яким має бути припинення вогню, та як це має відбуватися між двома сторонами", - розповіла Брюс.
Речниця вказала, що відбулося відновлення постачань зброї до України після "стандартного перегляду" Пентагоном наявних озброєнь, як напередодні це сформулювали в Білому домі.
"Президент чітко висловився з цього приводу. І якщо не вдаватися в деталі про те, що саме він відчуває, очевидно, він рішуче налаштований в плані здатності України захистити себе", - наголосила вона.
Та додала, що Сполучені Штати не змінювали позиції на підтримку України.
"Ми допомагали їм (українцям – Ред.). Ми продовжимо допомагати їм. Там дуже складна ситуація. Це наша позиція - і вона завжди була такою",- резюмувала речниця зовнішньополітичного відомства США.
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Безпрецедентна і добровільна передача третього у світі за потужністю ядерного арсеналу.
Потенційно цей арсенал був здатний повністю знищити США, особливо в разі атаки найважчими у світі українськими ракетами через південь США, де була відсутня ефективна ПРО. Україна, жертвуючи власною безпекою, знищила 176 таких міжконтинентальних ракет, понад 1900 стратегічних ядерних боєголовок та десятки важких стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-160 і Ту-95;
• без реалізації Україною такого самовідданого кроку стратегічна безпека США залишалася б вразливою протягом десятиліть. Україна, ліквідувавши спрямовану проти США ядерну загрозу зі своєї території і позбувшись своєї стратегічної ядерної зброї, заощадила для США трильйони доларів, які вони мали б витрачати на будівництво і утримання відповідної оборони протягом останніх 30 років.
Натомість Україна втратила стратегічний потенціал захисту, вартість відбудови якого у ******** цінах також становить не менше трильйона доларів США."
Для американських платників податків вартість такої послуги з того часу - це вже заощаджені на оборону трильйони доларів США (за неповними і дуже скромними розрахунками)."
Хтось там раніше заблокував, хтось розблокував,
але не туди надіслав...
Це ж все було. І не раз. Це все - політичні рішення,
але за законодавством США свідомо зупинити постачання зброї після рішення Конгресу - це привід для початку процедури імпічменту президента і тюрма для бюрократа, рано чи пізно.!!