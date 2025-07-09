Ми піклуємось аби в України було те, що потрібно, - Держдеп про допомогу

У Державному департаменті США запевнили, що позиція щодо допомоги Україні залишиться незмінною.

Про це сказала речниця зовнішньополітичного відомства США Теммі Брюс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми піклуємося про цих людей. Ми піклуємося про те, аби бути певними, що вони мають те, що їм потрібно. Президент дуже голосно висловлювався щодо масштабних жертв (в Україні – Ред.), які продовжують мати місце. І про те, як їх потрібно припинити, яким має бути припинення вогню, та як це має відбуватися між двома сторонами", - розповіла Брюс.

Речниця вказала, що відбулося відновлення постачань зброї до України після "стандартного перегляду" Пентагоном наявних озброєнь, як напередодні це сформулювали в Білому домі.

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"Президент чітко висловився з цього приводу. І якщо не вдаватися в деталі про те, що саме він відчуває, очевидно, він рішуче налаштований в плані здатності України захистити себе", - наголосила вона.

Та додала, що Сполучені Штати не змінювали позиції на підтримку України.

"Ми допомагали їм (українцям – Ред.). Ми продовжимо допомагати їм. Там дуже складна ситуація. Це наша позиція - і вона завжди була такою",- резюмувала речниця зовнішньополітичного відомства США.

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