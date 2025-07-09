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Новости Умер Игорь Поклад
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Умер композитор и Герой Украины Игорь Поклад

Умер композитор и Герой Украины Игорь Поклад

В возрасте 83-х лет умер композитор, опермейстер и Герой Украины Игорь Поклад.

Об этом в Фейсбуке сообщила его жена Светлана, передает Цензор.НЕТ.

"Вот и все. Любила, люблю и буду любить всегда. Помолитесь за Игоря Дмитриевича, пожалуйста, за его бессмертную душу", - отметила она.

Умер композитор Игорь Поклад

Игорь Поклад - лауреат Шевченковской премии, народный артист Украины. В 2021 году он был отмечен званием Герой Украины, а в 2024 году - Национальная легенда Украины.

Песни писал на слова Юрия Рыбчинского, Дмитрия Луценко, Бориса Олейника. Их исполняли Нина Матвиенко, София Ротару, Назарий Яремчук, Тамара Гвердцители, Василий Зинкевич.

В 2014 году Поклад перенес несколько сложных операций. В 2022 году находился в оккупированном войсками РФ Ворзеле Киевской области вместе с женой. Впоследствии его удалось эвакуировать вместе с другими жителями города.

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Автор: 

смерть (9265) композитор (6) Поклад Игорь (1)


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Топ комментарии
+23
Душа безсмертна. Музика теж. Людина твор ла хорошу музику на славу Батьківщині, тому заслужила Вічну пам'ять і вічне шанування.
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09.07.2025 08:25 Ответить
+19
Царство небесне світлій людині!
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09.07.2025 08:38 Ответить
+8
Дуже хороша людина .

Запам'ятається українцям гарними піснями та мелодіями, а не віллами у Флориді, як запам'ятаються Данілов, Умєров та інший ЗЕшмурдяк.
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09.07.2025 09:52 Ответить
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Душа безсмертна. Музика теж. Людина твор ла хорошу музику на славу Батьківщині, тому заслужила Вічну пам'ять і вічне шанування.
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09.07.2025 08:25 Ответить
Царство небесне світлій людині!
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09.07.2025 08:38 Ответить
R.I.P.
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09.07.2025 09:45 Ответить
Дуже хороша людина .

Запам'ятається українцям гарними піснями та мелодіями, а не віллами у Флориді, як запам'ятаються Данілов, Умєров та інший ЗЕшмурдяк.
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09.07.2025 09:52 Ответить
Вічна світла пам'ять. Його пісні не помруть.
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09.07.2025 10:20 Ответить
Світла пам'ять світлій людині - спочивайте з миром.
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09.07.2025 10:31 Ответить
Дякую за те, що ніс добро в людські душі.
Спочивай з миром!
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09.07.2025 11:29 Ответить
 
 