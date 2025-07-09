Умер композитор и Герой Украины Игорь Поклад

В возрасте 83-х лет умер композитор, опермейстер и Герой Украины Игорь Поклад.

Об этом в Фейсбуке сообщила его жена Светлана, передает Цензор.НЕТ.

"Вот и все. Любила, люблю и буду любить всегда. Помолитесь за Игоря Дмитриевича, пожалуйста, за его бессмертную душу", - отметила она.

Игорь Поклад - лауреат Шевченковской премии, народный артист Украины. В 2021 году он был отмечен званием Герой Украины, а в 2024 году - Национальная легенда Украины.

Песни писал на слова Юрия Рыбчинского, Дмитрия Луценко, Бориса Олейника. Их исполняли Нина Матвиенко, София Ротару, Назарий Яремчук, Тамара Гвердцители, Василий Зинкевич.

В 2014 году Поклад перенес несколько сложных операций. В 2022 году находился в оккупированном войсками РФ Ворзеле Киевской области вместе с женой. Впоследствии его удалось эвакуировать вместе с другими жителями города.

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