Помер композитор та Герой України Ігор Поклад

У віці 83-х років помер композитор, опермейстер та Герой України Ігор Поклад.

Про це у Фейсбуці повідомила його дружина Світлана, передає Цензор.НЕТ.

"От і все. Любила, люблю і любитиму завжди. Помоліться за Ігоря Дмитровича, будь ласка, за його безсмертну душу", - зазначила вона.

Ігор Поклад - лауреат Шевченківської премії, народний артист України. У 2021 році його було відзначено званням Герой України, а у 2024 році - Національна легенда України.

Пісні писав на слова Юрія Рибчинського, Дмитра Луценка, Бориса Олійника. Їх виконували Ніна Матвієнко, Софія Ротару, Назарій Яремчук, Тамара Гвердцителі, Василь Зінкевич.

У 2014 році Поклад переніс кілька складних операцій. У 2022 році перебував в окупованому військами РФ Ворзелі на Київщині разом із дружиною. Згодом його вдалося евакуювати разом з іншими жителями міста.

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