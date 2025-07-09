В России хотят установить государственное регулирование цен на продукты, как в СССР

Госдума РФ прорабатывает возможность государственного регулирования закупочных цен на основные продукты питания, чтобы затормозить всплеск инфляции, которая накрыла страну после санкций и рекордных военных расходов.

Об этом сообщила заместитель председателя думского комитета по аграрным вопросам Юлия Оглоблина, передает The Moscow Times, пишет Бизнес Цензор.

По словам Оглоблиной, вопрос госконтроля за ценами, как это было, в частности, в Советском союзе, был обсужден на заседании экспертного совета при думском комитете по промышленности и торговле.

"Мы видим, что в последнее время все чаще возникает "эффект качелей", когда закупочная цена на продукцию то резко падает, то резко растет. Это было и с картофелем, и с молоком, и с маслом. Цены должны быть установлены исходя из текущих условий, себестоимости и рентабельности производителей", - сказала Оглоблина.

Она добавила, что госрегулирование цен, по которым розничные сети закупают продовольствие у аграриев, "позволит исключить возможность устраивать ажиотаж вокруг ключевых продуктов".

"Должны быть сформированы правила и методы установления честной цены для сельхозтоваропроизводителей", - отметила Оглоблина, уточнив, что аграрии не должны отдавать свою продукцию по заниженной цене, поскольку это приводит к убыткам.

По данным Росстата, в прошлом году продовольственная инфляция в России установила 9-летний рекорд (11,05%), а к концу мая 2025 года разогналась до 12,5%.

Картофель в РФ подорожал на 173% год к году - максимально за 23 года доступной официальной статистики.

Годовой рост цен на сливочное мало достиг 34%, на капусту - 28%, на лук - 41%. Яблоки стали дороже за год на 20%, рыба - на 25%, молоко и молочная продукция - на 18%, хлеб - на 15%.

В конце июня президент России Владимир Путин заявил, что российские власти планируют сокращение расходов на оборону, доля которых в бюджете РФ уже достигла рекордных значений со времен СССР.

Ранее стало известно, что в России начала резко расти задолженность по зарплате. Так, с января по март этого года долги компаний перед сотрудниками официально увеличились с 0,5 млрд руб. до 1,5 млрд руб. Однако, по данным профсоюзов, показатель существенно выше и достигает 2,4 млрд руб.

До этого глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников сказал, что российская экономика оказалась на грани рецессии.

Кроме того, власти России все больше беспокоятся, что "управляемое охлаждение" экономики, как называл его российский вице-премьер Александр Новак, может стать неуправляемым - экономика РФ резко тормозит после двух лет быстрого роста.