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Сибига: Один твит не определяет внешнюю политику США
Заявления из США следует воспринимать взвешенно, поскольку отдельные высказывания, в частности в соцсетях, не могут фундаментально определять внешнеполитический курс страны.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью Украинскому радио, передает Цензор.НЕТ.
"Надо информацию правильно воспринимать: взвешенно, критически и спокойно, потому что не может одно заявление или один твит фундаментально определять треки внешней политики, но, безусловно, на это надо обращать внимание", - сказал Сибига.
Он подчеркнул, что Украина - не одна и имеет настоящих союзников. Война активизировала долгосрочное сотрудничество с партнерами с учетом национальных интересов.
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це просто сигнал ..якщо ВЖЕ В ЗМІ про ДЄРЬМАКА пишуть - значить натяки в розмовах ефекту не дали і залучили ЗМІ
А що зараз визначає один Сибіга? Що "визначав" Кулеба ми всі бачили: