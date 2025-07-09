Сибига: Один твит не определяет внешнюю политику США

Заявления из США следует воспринимать взвешенно, поскольку отдельные высказывания, в частности в соцсетях, не могут фундаментально определять внешнеполитический курс страны.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью Украинскому радио, передает Цензор.НЕТ.

"Надо информацию правильно воспринимать: взвешенно, критически и спокойно, потому что не может одно заявление или один твит фундаментально определять треки внешней политики, но, безусловно, на это надо обращать внимание", - сказал Сибига.

Он подчеркнул, что Украина - не одна и имеет настоящих союзников. Война активизировала долгосрочное сотрудничество с партнерами с учетом национальных интересов.

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