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Новости Отношения Украины и США
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Сибига: Один твит не определяет внешнюю политику США

Глава МИД Украины Андрей Сибига

Заявления из США следует воспринимать взвешенно, поскольку отдельные высказывания, в частности в соцсетях, не могут фундаментально определять внешнеполитический курс страны.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью Украинскому радио, передает Цензор.НЕТ.

"Надо информацию правильно воспринимать: взвешенно, критически и спокойно, потому что не может одно заявление или один твит фундаментально определять треки внешней политики, но, безусловно, на это надо обращать внимание", - сказал Сибига.

Он подчеркнул, что Украина - не одна и имеет настоящих союзников. Война активизировала долгосрочное сотрудничество с партнерами с учетом национальных интересов.

Также читайте: Трамп одобрил предоставление Украине оборонительного оружия: Путин ведет себя плохо

Автор: 

США (27434) Сибига Андрей (548)


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Та зараз навіть один чих Трампа шось значить - такі часи - шо *** просциш
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09.07.2025 10:36 Ответить
Навіть якщо рижий і голосно пукне, все рівно від від України відпердиться. Значної допомоги від рижих не буде.
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09.07.2025 10:41 Ответить
Ну хоть шось - цей Європі сигнал - бо теж на Трампа дивляться
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09.07.2025 10:45 Ответить
обісрані зельоні гниди намагаються бездарно виправдатись

це просто сигнал ..якщо ВЖЕ В ЗМІ про ДЄРЬМАКА пишуть - значить натяки в розмовах ефекту не дали і залучили ЗМІ
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09.07.2025 10:42 Ответить
те що зельоний холуй сибіга так швидко вискочив виправдовуватись - значить пишуть правду
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09.07.2025 10:44 Ответить
"Один твіт не визначає"
А що зараз визначає один Сибіга? Що "визначав" Кулеба ми всі бачили:
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09.07.2025 11:00 Ответить
Америка перетворилась на цирк із злими клоунами.
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09.07.2025 11:50 Ответить
 
 