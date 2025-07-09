УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12968 відвідувачів онлайн
Новини Відносини України та США
1 247 6

Сибіга: Один твіт не визначає зовнішню політику США

Глава МЗС України Андрій Сибіга

Заяви з США слід сприймати виважено, оскільки окремі висловлювання, зокрема у соцмережах, не можуть фундаментально визначати зовнішньополітичний курс країни.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в інтерв’ю Українському радіо, передає Цензор.НЕТ.

"Треба інформацію правильно сприймати: виважено, критично і спокійно, тому що не може одна заява чи один твіт фундаментально визначати треки зовнішньої політики, але, безумовно, на це треба звертати уваги", - сказав Сибіга.

Він наголосив, що Україна не одна і має справжніх союзників. Війна активізувала довготермінову співпрацю з партнерами з урахуванням національних інтересів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сибіга підтвердив заміну Маркарової на посаді посла України в США

Автор: 

США (23728) Сибіга Андрій (554)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та зараз навіть один чих Трампа шось значить - такі часи - шо *** просциш
показати весь коментар
09.07.2025 10:36 Відповісти
Навіть якщо рижий і голосно пукне, все рівно від від України відпердиться. Значної допомоги від рижих не буде.
показати весь коментар
09.07.2025 10:41 Відповісти
Ну хоть шось - цей Європі сигнал - бо теж на Трампа дивляться
показати весь коментар
09.07.2025 10:45 Відповісти
обісрані зельоні гниди намагаються бездарно виправдатись

це просто сигнал ..якщо ВЖЕ В ЗМІ про ДЄРЬМАКА пишуть - значить натяки в розмовах ефекту не дали і залучили ЗМІ
показати весь коментар
09.07.2025 10:42 Відповісти
те що зельоний холуй сибіга так швидко вискочив виправдовуватись - значить пишуть правду
показати весь коментар
09.07.2025 10:44 Відповісти
"Один твіт не визначає"
А що зараз визначає один Сибіга? Що "визначав" Кулеба ми всі бачили:
показати весь коментар
09.07.2025 11:00 Відповісти
 
 