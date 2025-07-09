Сибіга: Один твіт не визначає зовнішню політику США

Заяви з США слід сприймати виважено, оскільки окремі висловлювання, зокрема у соцмережах, не можуть фундаментально визначати зовнішньополітичний курс країни.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в інтерв’ю Українському радіо, передає Цензор.НЕТ.

"Треба інформацію правильно сприймати: виважено, критично і спокійно, тому що не може одна заява чи один твіт фундаментально визначати треки зовнішньої політики, але, безумовно, на це треба звертати уваги", - сказав Сибіга.

Він наголосив, що Україна не одна і має справжніх союзників. Війна активізувала довготермінову співпрацю з партнерами з урахуванням національних інтересів.

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