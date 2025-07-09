1 247 6
Сибіга: Один твіт не визначає зовнішню політику США
Заяви з США слід сприймати виважено, оскільки окремі висловлювання, зокрема у соцмережах, не можуть фундаментально визначати зовнішньополітичний курс країни.
Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в інтерв’ю Українському радіо, передає Цензор.НЕТ.
"Треба інформацію правильно сприймати: виважено, критично і спокійно, тому що не може одна заява чи один твіт фундаментально визначати треки зовнішньої політики, але, безумовно, на це треба звертати уваги", - сказав Сибіга.
Він наголосив, що Україна не одна і має справжніх союзників. Війна активізувала довготермінову співпрацю з партнерами з урахуванням національних інтересів.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
це просто сигнал ..якщо ВЖЕ В ЗМІ про ДЄРЬМАКА пишуть - значить натяки в розмовах ефекту не дали і залучили ЗМІ
А що зараз визначає один Сибіга? Що "визначав" Кулеба ми всі бачили: