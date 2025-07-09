Рашисты атаковали FPV-дроном женщину в Черниговской области. У нее ранения и ожоги

Российские войска атаковали FPV-дроном 54-летнюю женщину, которая ехала на мопеде в Сновской громаде Черниговщины.

Об этом сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.

"Ее госпитализировали с осколочными ранениями и ожогами. Женщина находится под наблюдением врачей", - говорится в сообщении.

В течение 8 июля 2025 года войска РФ 24 раза атаковали область. 67 взрывов в 14 населенных пунктах. Били из артиллерии, минометов, РСЗО, использовали беспилотники и FPV-дроны.

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