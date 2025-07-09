Рашисти атакували FPV-дроном жінку на Чернігівщині. У неї поранення та опіки

Російські війська атакували FPV-дроном 54-річну жінку, яка їхала мопедом у Сновській громаді Чернігівщини.

Про це повідомив глава ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

"Її ушпиталили з уламковими пораненнями та опіками. Жінка перебуває під наглядом лікарів", - йдеться в повідомленні.

Протягом 8 липня 2025 року війська РФ 24 рази атакували область. 67 вибухів у 14 населених пунктах. Били з артилерії, мінометів, РСЗВ, використовували безпілотники та FPV-дрони.

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