8 погибших и 3 раненых: РФ атаковала Донецкую область дронами и авиацией. ВИДЕО

Российские войска атаковали Донецкую область, убив 8 человек, ранения получили 3 человека.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Так, враг атаковал FPV-дронами Родинское. В результате ударов погибли 5 человек, уничтожены 2 гражданских авто.

"Константиновка подверглась двум авиаударам - 3 человека погибли и 1 ранен, поврежден 21 частный дом, админздание и инфраструктурный объект", - говорится в сообщении.

В Звановской громаде россияне применили беспилотник - попали в машину, которая доставляла гуманитарную помощь жителям этой фронтовой громады. Ранения получили двое водителей автомобиля.

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