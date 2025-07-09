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8 погибших и 3 раненых: РФ атаковала Донецкую область дронами и авиацией. ВИДЕО
Российские войска атаковали Донецкую область, убив 8 человек, ранения получили 3 человека.
Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Так, враг атаковал FPV-дронами Родинское. В результате ударов погибли 5 человек, уничтожены 2 гражданских авто.
"Константиновка подверглась двум авиаударам - 3 человека погибли и 1 ранен, поврежден 21 частный дом, админздание и инфраструктурный объект", - говорится в сообщении.
В Звановской громаде россияне применили беспилотник - попали в машину, которая доставляла гуманитарную помощь жителям этой фронтовой громады. Ранения получили двое водителей автомобиля.
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Sashko Slastyon #543422
показать весь комментарий09.07.2025 14:09 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Isolda Peres
показать весь комментарий09.07.2025 14:17 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Володимир Омельянов
показать весь комментарий09.07.2025 14:29 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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