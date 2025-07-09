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Новости Обстрелы Донетчины
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8 погибших и 3 раненых: РФ атаковала Донецкую область дронами и авиацией. ВИДЕО

Российские войска атаковали Донецкую область, убив 8 человек, ранения получили 3 человека.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Так, враг атаковал FPV-дронами Родинское. В результате ударов погибли 5 человек, уничтожены 2 гражданских авто.

"Константиновка подверглась двум авиаударам - 3 человека погибли и 1 ранен, поврежден 21 частный дом, админздание и инфраструктурный объект", - говорится в сообщении.

В Звановской громаде россияне применили беспилотник - попали в машину, которая доставляла гуманитарную помощь жителям этой фронтовой громады. Ранения получили двое водителей автомобиля.

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Автор: 

обстрел (28420) Донецкая область (10203) Бахмутский район (526) Краматорский район (452) Покровский район (747) Звановка (1) Константиновка (1835) Родинское (42)


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Царство Небесне загиблим.
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09.07.2025 14:09 Ответить
Вчора вбито 22 людини на Донеччині, а що там на немитій - тільки шибки поцарапані?
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09.07.2025 14:17 Ответить
Геноцид рашиських варварів проти українського народу триває ,на жаль жодної відповіді проти рашиських чортів немає ,ось так ворог знищує народ називаючи це "асабажднние", влада безпорадна.
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09.07.2025 14:29 Ответить
 
 