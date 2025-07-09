8 загиблих та 3 поранених: РФ атакувала Донеччину дронами та авіацією. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Російські війська атакували Донецьку область, вбивши 8 людей, поранення дістали 3 особи.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Так, ворог атакував FPV-дронами Родинське. Внаслідок ударів загинули 5 людей, знищено 2 цивільні авто.

"Костянтинівка зазнала двох авіаударів - 3 людини загинули і 1 поранена, пошкоджено 21 приватний будинок, адмінбудівлю та інфраструктурний об'єкт", - йдеться в повідомленні.

У Званівській громаді росіяни застосували безпілотник - влучили у машину, що доставляла гуманітарну допомогу жителям цієї фронтової громади. Поранення дістали двоє водіїв автомобіля.

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