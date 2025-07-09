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8 загиблих та 3 поранених: РФ атакувала Донеччину дронами та авіацією. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Російські війська атакували Донецьку область, вбивши 8 людей, поранення дістали 3 особи.
Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
Так, ворог атакував FPV-дронами Родинське. Внаслідок ударів загинули 5 людей, знищено 2 цивільні авто.
"Костянтинівка зазнала двох авіаударів - 3 людини загинули і 1 поранена, пошкоджено 21 приватний будинок, адмінбудівлю та інфраструктурний об'єкт", - йдеться в повідомленні.
У Званівській громаді росіяни застосували безпілотник - влучили у машину, що доставляла гуманітарну допомогу жителям цієї фронтової громади. Поранення дістали двоє водіїв автомобіля.
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Sashko Slastyon #543422
показати весь коментар09.07.2025 14:09 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Isolda Peres
показати весь коментар09.07.2025 14:17 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Володимир Омельянов
показати весь коментар09.07.2025 14:29 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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