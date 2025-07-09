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Новости Таможня
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Обыски проводятся на Волынской и Одесской таможнях, - источники

Обыски на таможнях в Волынской и Одесской областях

Правоохранители проводят обыски на Волынской и Одесской таможнях.

Об этом сообщили источники Цензор.НЕТ.

Напомним, 9 июля журналист Плинский также заявил, что БЭБ проводит обыски на Черновицкой таможне и в доме ее руководителя Герасимова.

По данным СМИ, речь идет о деле о контрабанде незаконно изготовленных сигарет.

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обыск (1907) Одесская область (3718) таможня (1962) Волынская область (1019)


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