Обыски проводятся на Волынской и Одесской таможнях, - источники

Правоохранители проводят обыски на Волынской и Одесской таможнях.

Об этом сообщили источники Цензор.НЕТ.

Напомним, 9 июля журналист Плинский также заявил, что БЭБ проводит обыски на Черновицкой таможне и в доме ее руководителя Герасимова.

По данным СМИ, речь идет о деле о контрабанде незаконно изготовленных сигарет.

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