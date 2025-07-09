Обыски проводятся на Волынской и Одесской таможнях, - источники
Правоохранители проводят обыски на Волынской и Одесской таможнях.
Об этом сообщили источники Цензор.НЕТ.
Напомним, 9 июля журналист Плинский также заявил, что БЭБ проводит обыски на Черновицкой таможне и в доме ее руководителя Герасимова.
По данным СМИ, речь идет о деле о контрабанде незаконно изготовленных сигарет.
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vlad podolsky
показать весь комментарий09.07.2025 14:31 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Kravchenko Igor
показать весь комментарий09.07.2025 14:39 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Sergey #606813
показать весь комментарий09.07.2025 14:40 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
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