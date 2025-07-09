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Новини Митниця
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Обшуки проводяться на Волинській та Одеській митницях, - джерела

Обшуки на митницях у Волинській та Одеській областях

Правоохоронці проводять обшуки на Волинські та Одеській митницях.

Про це повідомили джерела Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, 9 липня журналіст Плінський також заявив, що БЕБ проводить обшуки на Чернівецькій митниці та в помешканні її керівника Герасимова.

За даними ЗМІ, йдеться про справу щодо контрабанди незаконно виготовлених сигарет.

Читайте: НАБУ провело обшук у "слуги народу" Каптєлова через майно його дружини у Москві

Автор: 

обшук (1988) Одеська область (3376) митниця (1887) Волинська область (885)


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Шукали щурів, котрі недоплачували в обшук?
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09.07.2025 14:31 Відповісти
Грабь награбленноє, як завещав батько Махно
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09.07.2025 14:39 Відповісти
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09.07.2025 14:40 Відповісти
 
 