Обшуки проводяться на Волинській та Одеській митницях, - джерела
Правоохоронці проводять обшуки на Волинські та Одеській митницях.
Про це повідомили джерела Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, 9 липня журналіст Плінський також заявив, що БЕБ проводить обшуки на Чернівецькій митниці та в помешканні її керівника Герасимова.
За даними ЗМІ, йдеться про справу щодо контрабанди незаконно виготовлених сигарет.
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vlad podolsky
показати весь коментар09.07.2025 14:31 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Kravchenko Igor
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Sergey #606813
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