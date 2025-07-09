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Новости Обстрелы Харьковщина
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Взрывы прогремели в Харьковской области. Угроза баллистики

Обстрел Харьковской области 9 июля 2025 года. Что известно

В Харьковской области во время тревоги раздались взрывы во время тревоги

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Всего было по меньшей мере два взрыва.

Воздушные силы предупредили о пуске скоростной цели в сторону Чугуева/Харькова.

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Автор: 

обстрел (28420) Харьковская область (1237) Чугуевский район (162) Чугуев (11)


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