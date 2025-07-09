Взрывы прогремели в Харьковской области. Угроза баллистики
В Харьковской области во время тревоги раздались взрывы во время тревоги
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Всего было по меньшей мере два взрыва.
Воздушные силы предупредили о пуске скоростной цели в сторону Чугуева/Харькова.
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